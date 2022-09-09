Во Львове до сих пор работает более 300 российских компаний, – Садовый (список)

Мэр призвал силовиков избавляться от врага внутри страны, а не заниматься притеснением украинских волонтеров, имея в виду вчерашние обыски у местных активистов.

Во Львове в настоящее время работает около 340 компаний, напрямую или косвенно принадлежащих гражданам РФ. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр города Андрей Садовый.

Градоначальник подчеркнул, что письмо с соответствующей информацией горсовет направил в правоохранительные органы еще в апреле этого года.

Таким образом Садовый отреагировал на проведенные вчера обыски в домах у львовских волонтеров Назария Островского и Святослава Литинского.

До этого Галицкий райсуд Львова избрал меру пресечения другим волонтерам – Олесю Дзындре и Юрию Музычуку, которые являются фигурантами похожего уголовного производства о продаже автомобилей, завезенных для украинских военнослужащих.

"Теперь выглядит, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине, меньше волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности", – прокомментировал мэр.

Садовый считает, что полиция должна сосредоточить усилия на том, чтобы изгнать врага с украинской земли, а не "уничтожать институт волонтерства" в стране.

"Это люди, которые отдают собственное время и деньги, часто рискуют жизнью, чтобы доставить авто на фронт. У нас полстраны стали волонтерами. К ним завтра тоже придут?" – возмутился львовский политик.

Садовый также опубликовал полный список работающих в городе компаний, которые он связывает с россиянами.

Напомним, полиция обвиняет волонтеров в присвоении донатов. По данным силовиков, мошенническую схему по присвоению донатов организовали трое человек. Для осуществления незаконной деятельности подозреваемые использовали маркировку общественных организаций, после чего продавали автомобили, которые предназначались для украинских военнослужащих.