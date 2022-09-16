Уйдет с молотка: в Киеве продадут на аукционе ТРЦ "Магелан"

Торговый центр продают вместе с другими активами МР Банка (бывший Сбербанк, дочь российского банка), ликвидирующий Фондом гарантирования вкладов физлиц.

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ТРЦ "Магелан" в Киеве, здание которого находится возле станции метро "Теремки", продадут на аукционе 12 октября 2022 года. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Будущему покупателю ТРЦ продадут вместе с другими активами МР Банка (бывший Сбербанк, дочь российского банка). В стоимость лота также включены права требования по двум кредитам и имущественный комплекс в Хмельницкой области. Стартовая цена — 3,16 млн грн.

Построенный в 2003 году ТРЦ "Магелан" был продан, с разрешения Антимонопольного комитета, российскому "Сбербанку". Это произошло в 2017 году, когда Россия уже аннексировала украинский Крым и вела войну на Донбассе.

На следующий день после нового вторжения РФ в Украину дочь российского Сбербанка в Украине ликвидировали, а их имущество решили национализировать.

Напомним, во Львове по состоянию на сентябрь 2022 года работает около 340 компаний, напрямую или косвенно принадлежащих гражданам РФ. По словам градоначальника города Андрея Садового, списки с информацией об этих компаниях уже переданы правоохранительным органам.

Тем временем в Киеве Печерский суд разрешил возобновить работу одному из крупнейших ТРЦ города — "Ocean Plaza", контрольным пакетом акций которого владеют структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу, другу российского президента Владимира Путина.

Также Фокус писал, что в июле арестовали корпоративные права и недвижимость 11 украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские госкорпорации "Роснефть", "Росатом" и "Газпром".