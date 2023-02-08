Німеччина передала Києву сім нових патрульних машин для поліції, — мер (відео)

Авто передали українській столиці представники влади федеральної землі Баварія. Ще чотири машини передали комунальникам Києва з міста-побратима Мюнхена.

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Патрульна поліція Києва отримала сім нових автомобілів Volkswagen Transporter. Про це 8 лютого повідомив міський голова Віталій Кличко у своїх соцмережах.

"Ці авто Києву передало Міністерство внутрішніх справ, спорту та інтеграції Федеральної землі Баварія. Автівки обладнані спеціально для потреб патрульної поліції, мають усе необхідне для ефективного виконання службових завдань поліцейськими", — розповів Віталій Кличко.

Також столиця отримала чотири сучасні автівки FIAT DOBLO VW CADDY від міста-побратима Мюнхена. Авто будуть використовуватись комунальниками "Київзеленбуду" для догляду за київськими парками й скверами.

Крім того, місто отримало мікроавтобус MERCEDES SPRINTER. Вже скоро він заступить на бойове чергування у КАРС "Київська служба порятунку".

[ + – ] Віталій Кличко отримав машини для Києва від іноземних партнерів.

"Також сьогодні підприємству "Київтеплоенерго" передали вісім потужних генераторів від данських партнерів – міста-побратима Оденсе. Їх встановлять в котельнях, щоб забезпечити теплопостачання в оселі киян під час відключень електроенергії", — додав міський голова.

Нагадаємо, у Києві триває дерусифікація. Як писав раніше Фокус, 8 лютого о 16:00 мають знести пам’ятник радянському герою Валерію Чкалову. Нині він обнесений огорожею та прикрашений оголошенням про запланований демонтаж. 9 лютого мають знести ще один столичний пам’ятник — російському генералу Миколі Ватутіну.

Також Фокус аналізував дані дослідження Української торгової гільдії, пов’язане з відвідуваністю магазинів. У торговельних центрах Києва відвідуваність впала майже на 40%. Найменше відвідувачів було в першому кварталі минулого року, що стало історичним мінімумом та основною причиною закриття ТРЦ.