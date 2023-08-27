Усик попал в скандал из-за шорт и перчаток в бою против Дюбуа: что с ними не так (фото)

Организация, логотип которой был изображен на одежде украинского боксера, собирает в России средства для ВС РФ и мечтает о захвате украинских земель.

Украинский боксер Александр Усик попал в очередной скандал. После слов на ринге, что свою победу в бою против Даниэля Дюбуа он посвящает ВСУ и Украине, оказалось, что выступал он с логотипом российской христианской организации "Сорок сороков". Эту информацию стали распространять в сети, и Фокус ее проверил.

Украинский спортсмен надел для боя против британца белые шорты и перчатки с эмблемой "Сорок сороков" — монограммой, составленной из первых букв греческого слова "Христос" — "Помазанник".

С этой эмблемой на резинке шорт в цветах украинского флага Александр Усик также провел бой против британского боксера Энтони Джошуа в августе 2022 года.

В России христианская организация "Сорок сороков" активно поддерживает войну, развязанную Россией против Украины и собирает средства на обеспечение армии оккупантов. При этом не скрывает мечты о захвате всей Украины. Ее страницы ВКонтакте пестрят объявлениями и фотографиями о сборах средств и отчеты с передовой.

"Нам сейчас нужно Русское наступление Святой Руси, освобождение Малороссии и Новороссии и возрождение Святой Руси", — пишут представители организации в объявлении о сборе на флаги оккупантам.

Также есть сообщение с соболезнованиями по поводу гибели представителей ЧВК "Вагнер" в Тверской области, которые руководили убийствами и пытками граждан Украины.

По сети также гуляют фото, где Александр Усик и представители его команды одеты в одежду с логотипом "Сорок сороков".

Что представляет собой движение "Сорок сороков"

Движение "Сорок сороков" — объединение для православных верующих с активной гражданской позицией, созданное 1 июня 2013 года композитором Андреем Кормухиным и спортсменом Владимиром Носовым. Движение заявляет, что отстаивание строительства православных храмов — его важнейшая задача. Деятельность "Сорока сороков" отмечена грамотами Правительства Москвы и Русской православной церкви, личным вниманием Патриарха Кирилла.

В 2015 году депутат Госдумы Валерий Рашкин призвал ликвидировать движение "Сорок сороков" в России из-за того, что эта организация активно взаимодействует с экстремистскими группировками, в частности, с радикальными группами футбольных фанатов. Также участников движения обвиняли в нападениях и насильственных действиях в отношении активистов различных неполитических организаций, которые не разделяют идеологию "защитников православия".

Напомним, что 26 августа состоялся суперпоединок между боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, в результате которого украинцу удалось победить.

26 августа промоутер украинского чемпиона Александр Красюк заявил, что Александр Усик "обязан" встретиться на ринге с Тайсоном Фьюри после боя с Даниэлем Дюбуа.