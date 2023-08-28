Сотрудника СБУ нашли мертвым на работе: в ведомстве назвали имя погибшего (фото)

Мужчину нашли в его рабочем кабинете, рядом обнаружили табельный пистолет Макарова и предсмертную записку, пишут журналисты. В записке — рапорт на имя начальника СБУ Малюка.

В СБУ подтвердили смерть сотрудника службы Дмитрия Бакаева. Обстоятельства гибели расследуют в Национальной полиции. Об этом сообщили на портале "Громадське".

Пресс-служба СБУ подтвердила смерть сотрудника — о происшествии несколькими часами ранее сообщили в издании "Страна". В ведомстве выразили соболезнования семье и заверили, что будут способствовать расследованию, которое будет вести Нацполиция в рамках уголовного производства. "Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", — говорится в комментарии, полученном "Громадським".

Другие детали происшествия, кроме имени, ведомство не обнародовало.

Между тем издание добавило детали, которые официально пока не подтверждались. В частности, сообщили, что 25 августа служащего СБУ нашли мертвым в собственном рабочем кабинете. Вероятная причина смерти — выстрел в голову из табельного оружия — из пистолета Макарова. Также называют его должность и звание — заместитель начальника управления спецсвязи, полковник.

Рядом с погибшим нашли записку, написанную, возможно, Бакаевым перед смертью. В записке указано, что он застрелился из-за давления руководителя, который унижал его честь и достоинство.

Мужчина написал рапорт на имя главы СБУ Василия Малюка. В частности, написал: "В моей смерти прошу винить *** за его личное предвзятое отношение ко мне, несоответствующее статусу руководителя, унижение моей чести и достоинства, постоянные придирки к работе, которую выполняю".

Напоминаем, в СБУ рассказали о том, какими дронами атакуют позиции ВС РФ. В частности, указали, что беспилотники создают из самых неожиданных материалов, например, из бумаги или резины.

Глава ведомства Василий Малюк ранее сообщил детали спецоперации по подрыву Крымского моста осенью 2022 года. При этом отметил, что значительное количество россиян украинские силовики использовали "в темную".