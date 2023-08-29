"Укрпошта" подготовила новую марку ко Дню памяти погибших защитников Украины (фото)

Средства, вырученные от продажи почтовых марок, пойдут на поддержку семей военнослужащих, погибших в боях за Украину.

"Укрпошта" выпустит благотворительную почтовую марку "Вечная память!" 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины. Погашение штемпелем "Первый день" состоится в Киеве, а спецпогашение — во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тираж почтовой марки составит 500 тыс. экземпляров. Номинал — U = 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели). Средства, вырученные от продажи почтовых марок, пойдут на поддержку семей военнослужащих, погибших, защищая Украину. К почтовой марке выпущен конверт "Первый день".

"На нашу долю снова выпали сверхсложные испытания — полномасштабная война, в которой наша страна борется за независимость, самосохранение и самоидентификацию. Мы, к большому сожалению, ежедневно получаем известия с фронтов о раненых и погибших защитниках и защитницах. Задача каждого, кто находится в тылу, — чтить память героев, проявлять внимание и помогать их семьям", — отметил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Эскизом к новой почтовой марке стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка "Журба" (2016 г.). На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами побратимов, а над ним журавли летят в теплые края. В древнерусской мифологии теплые края — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, "за морем"), где живут души умерших.

В "Укрпоште" рассказали, что с сегодняшнего дня в почтовом маркете открывается предзаказ на марочный лист. Каждый может приобрести не более 10 листов одновременно. Чтобы оформить предзаказ нужно перейти по ссылке.

29 августа Украина чтит память военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые отдали жизнь за Родину. Эта дата является напоминанием об одном из самых кровавых событий российско-украинской войны на востоке страны — Иловайской трагедии. "Зеленый коридор", который пролегал через подсолнечные поля, стал последним в жизни наших защитников. В дальнейшем именно этот цветок стал символом Дня памяти погибших героев.

Фото: Facebook / Игор Смелянский

Напомним, 26 июля состоялось спецпогашение марки, посвященной работе Службы безопасности Украины. Марка о СБУ стала финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!", тираж которой составляет более 1 миллиона экземпляров.

17 июня генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский рассказал, что компания получила сразу 3 награды, в частности, стала "Лучшим оператором мира" за работу в условиях полномасштабной войны, а марка "Русский военный корабль иди на.." была признана лучшей в мире.