Ребенок в реанимации: украинка пожаловалась на издевательства врачей во время родов, — СМИ (фото)

По словам Татьяны Дубик, беременность проходила более чем хорошо, пока не наступил момент родов. Предварительно, из-за действий со стороны врачей ребенка отправили в реанимацию. Роженица написала заявление в полицию, но медиков не отстранили от работы.

В Хмельницкой области женщина обвинила медиков в том, что они издевались над ней во время родов. Сейчас новорожденный ребенок находится в реанимации. О своей истории Татьяна Дубик рассказала в социальной сети Instagram.

Произошел скандал в Волочинской многопрофильной больнице. Женщина утверждает, что во время родов против нее применялись запрещенные акушерские приемы и ее постоянно обижали врачи.

Издевательства во время родов — позиция роженицы

Беременность у Татьяны Дубик была первой и проходила она достаточно нормально. Девушка чувствовала себя хорошо, не было ни усталости, ни токсикоза. До последнего она вела активный образ жизни и даже ходила на работу.

На учет она встала в одну из больниц Хмельницкой области и ее беременность вела заведующая гинекологическим отделением Наталья Безух.

Схватки у Татьяны начались 12 июля и муж ее сразу привез в родовое отделение. Она сразу попросила о том, чтобы провели кесарево сечение, но врачи это проигнорировали.

"Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3 500 г. Врач не учитывая, что последние пять недель является активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ , чтобы узнать хотя бы, нет ли обвития. Не говоря уже о размерах ребенка", – пишет Татьяна Дубик.

Таз роженицы оказался слишком мал, ведь вес малыша составил 4 700 граммов, а рост 56 сантиметров.

В 11 утра начался родовой процесс и врач без предупреждения пробила околоплодный пузырь и уколола девушке раствор окситоцина, чтобы ускорить процесс. В родовом зале также было 2 практиканта, однако своего согласия на их присутствие девушка не давала.

"Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой эгоисткой", также были фразы "сделать смогла, а родить не можешь" и другие, которые я в силу пережитого стресса не помню", — говорится в сообщении.

Когда было уже видно макушку ребенка, врачи начали давить роженице на живот, тем самым применяя прием Кристеллера. Он официально запрещено в Украине. Ребенка пытались выжать сразу в четыре руки. Когда и это не помогло, сотрудница больницы сделала хирургический надрез, опять таки, без предупреждения.

Татьяна Дубик в этот момент сильно мучалась от боли, просила дать подышать кислородом. Вместо этого медики обливали ее водой и били по лицу.

"Самый страшный и самый болезненный момент был, когда моего малыша вытащили, а он не заплакал. Мир тогда остановился. Ребенка на секунду положили мне на грудь и сразу забрали на стол", – продолжает Татьяна Дубик.

Врачи сразу начали кричать, что нужен адреналин и искусственное дыхание, но реаниматологов не оказалось на рабочем месте.

Своего сына по имени Павел девушка видела только несколько секунд в родильном зале. Мальчика сразу забрали в областную больницу, где он находится уже практически два месяца.

"Я дома, без ребенка, искалечена, в тяжелом психологическом состоянии. Муж ежедневно утром уезжает в реанимацию, покупает все лекарства по назначению. Лекарства, которых нет в Хмельницком, едет покупать в Тернополь. И так по кругу уже 43-й день. А я месяц лежу, сыночка своего так и не видела", – говорит Татьяна.

Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии, а врачи не дают никаких прогнозов. Предварительно, причиной такого состояния могли стать травмы, которые нанесли ребенку во время родов.

Татьяна Дубик была вынуждена написать заявление в полицию и нанять адвоката.

В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот

Издевательства во время родов — позиция медиков

Журналисты издания "ТСН" обратились за комментарием в органы, где инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур подтвердила открытие уголовного производства из-за непрофессионального исполнения обязанностей медицинским работником. При этом, от работы в больнице никого не отстранили.

"В настоящее время никто не отстранен. Для того чтобы отстранить от исполнения обязанностей кого-то, нужно объявить сначала подозрение, чтобы лицо приобрело официальный статус подозреваемого. Открыто уголовное производство по факту и ведется досудебное расследование", – отметила Вера Мазур.

Также журналисты хотели получить комментарий от акушерки-гинеколога Наталии Безух. Сначала дежурная сотрудница сказала, что та находится на рабочем месте и сейчас ее позовет, но спустя несколько минут оказалось, что она на операции. Повторные попытки журналистов связаться с женщиной ничем не закончились.

Татьяна Дубик же делится, что после обращения в полицию к ней позвонила врач и попросила о встрече.

"Мы согласились, поскольку было немало вопросов, на которые хотелось получить ответы. В этот же день Безух вместе с Яцук (врач из больницы, — ред.) приехали ко мне домой и начали разговор с того, что "ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум". Диалог преимущественно вела Яцук, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что вы молоды, еще себе родите, жизнь на этом не останавливается", – продолжила Татьяна Дубик.

В Хмельницкой области женщина пожаловалась на ужасное обращение врачей во время родов Фото: Скриншот

Разговор на этом сразу же закончился.

Напомним, 20 июня сообщалось, что женщина 5 лет растила чужого ребенка из-за подмены в роддоме. По словам 29-летней женщины, ее муж подал на развод после отрицательного теста на отцовство. Теперь она хочет получить компенсацию от роддома, где произошла ошибка.