"Запасы могут достичь 1 млрд кубометров газа": Укргаздобыча открыла новое месторождение

В компании сообщили, что нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. метров. В планах "Укргаздобычи" на данном месторождении пробурить еще несколько новых скважин.

В августе специалисты АО "Укргаздобыча" завершили испытания поисковой скважины на одном из новых участков. Запасы месторождения, по предварительным оценкам, составляют около 1 миллиарда кубических метров газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это уже очередное открытие новых углеводородных залежей, сделанное нашими геологами за последний год. Изучение участка происходило фактически "с нуля". Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", — отметил Олег Толмачев, временно исполняющий обязанности генерального директора "Укргаздобычи".

Нефтегазовый участок изучался "с нуля", месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. метров. Из нее получен промышленный приток газа — более 100 тыс. куб. м.

"Перед бурением скважины на упомянутом участке были проведены 3D-сейсморазведочные исследования, благодаря которым специалисты компании смогли уточнить ее геологическую модель", — сообщили в компании.

Укргаздобыча планирует продолжить программу геологической разведки на данном месторождении и пробурить еще несколько новых скважин в его пределах.

15 августа председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов уже сообщал, что государственная компания "Укргаздобыча", которая является частью "Нафтогаза Украины", осваивает две новые скважины, которые уже позволили нарастить добычу природного газа на 430 тысяч кубометров в сутки.

Напомним, 29 августа Фокус писал, что часть Донецкой области останется без отопления зимой. Обеспечить восемь городов региона центральным отоплением невозможно из-за перебитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.

Недавно Фокус разбирался, что делает украинская власть для того, чтобы зимой украинцы не остались без тепла в домах.