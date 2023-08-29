Помог мэр города: в захвате аэропорта "Одесса" подозревают пятерых человек, — НАБУ

По данным НАБУ, полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля.

НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, завладевшую КП "Международный аэропорт "Одесса"" и получавшую его доход в течение десяти лет. С 2012 по 2022 год группа получила более 2,5 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным правоохранителей, Одесским аэропортом стоимостью 118 млн грн завладели два известных одесских бизнесмена при содействии местных властей в 2011 году. Незаконно приватизировать аэропорт помог тогдашний городской голова Одессы Алексей Костусев, известный своей антиукраинской позицией.

"Кроме того, чиновник совершил служебный подлог, предоставлявший подконтрольному ООО право образовывать совместное с ОМР общество в обход конкурса. Важно, что полученное в совместное пользование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение, обеспечивало выполнение функций пограничного и таможенного контроля. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, обеспечивающими безопасность полетов и не могли быть отчужденными в принципе", – сообщили в пресс-службе НАБУ.

В пресс-службе отметили, что по договору фиктивные инвесторы должны были внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большинство внесенных денег из-за действий преступников стало предметом залога. Банк заблокировал средства, что сделало невозможным их использование.

"Новый терминал построили за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще. В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн и доходами от его деятельности в сумме более 2,5 млрд грн", — отметили в пресс-службе НАБУ.

Следовательно, о подозрении в завладении имущества сообщили:

двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК (присвоение и растрата имущества в сговоре);

Алексею Костусеву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК (присвоение имущества и служебный подлог);

бывшему исполняющему обязанности заместителя мэра Одессы – ч. 5 ст. 191 УК (присвоение имущества);

директору ООО – ч. 5 ст. 191 УК (присвоение имущества).

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы без права заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении народного депутата Украины III-IX созывов, которого подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.