В Днепре патрульный застрелил водителя авто, — соцсети (видео, фото)

По словам журналистов, патрульные остановили автомобиль Jaguar с детьми. Но с водителем завязалсь драка.

В Днепре 29 августа патрульный полицейский застрелил мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

Сообщается, что инцидент произошел на улице имени Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Во время разговора у водителя возник конфликт с полицейскими. Завязалась драка. Один из патрульных достал табельное оружие и применил его. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как рассказал один из очевидцев, полицейский открыл огонь уже лежа на земле. Его с напарницей пришлось отправить в больницу. В остановленной машине также находились дети. Семья погибшего сейчас на месте происшествия.

Стрельба в Днепре: что говорит полиция

Патрульная полиция Днепропетровской области подтвердила инцидент. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции. Также там находятся сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия", — сказано в сообщении.

Отмечается, что патрульные, принимавшие участие в инциденте, отстранены от исполнения обязанностей.

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