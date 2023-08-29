Побои зафиксировал, от госпитализации отказался: в Одессе напали на нардепа Дмитрука, — СМИ

По данным журналистов, уже в офисе один из сотрудников колл-центра нанес удары депутату в область левого плеча и ребер. Проводится досудебное расследование.

Накануне, 28 августа, в Одессе напали на нардепа Артема Дмитрука. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в полиции.

"Нападение произошло около 14:00. Дмитрук приехал в один из бизнес-центров, чтобы проверить информацию о работе мошеннического колл-центра", — говорится в публикации.

Уже в офисе один из сотрудников колл-центра нанес удары Дмитруку в область левого плеча и ребер, цитируют авторы публикации слова источника.

Сообщается, что Дмитрук сам вызвал правоохранителей, чтобы зафиксировать инцидент, однако от госпитализации в больницу отказался.

Известно о том, что на данный момент проводится досудебное расследование, а действия нападавшего на Дмитрука квалифицируют по статье 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"), предусматривающей до семи лет тюремного заключения.

Мошеннические колл-центры

По словам нардепа, в Украине действует 2 тысяч мошеннических колл-центров. В одном из таких в элитном районе Одессы "Аркадия" работает 120 человек. Нардеп утверждает, что половина из сотрудников — несовершеннолетние в возрасте 13-17 лет.

"Если вы 60 человек умножите на эту цифру, вы поймете, что мы без преувеличения сегодня теряем наше поколение", — объяснил он.

В таких колл-центрах, по информации Дмитрука, учатся только тому, как обманывать других людей. Зарабатывают легкие деньги, которые похищают у граждан Украины, ЕС, США.

Что известно об Артеме Дмитруке?

Артем Дмитрук — народный депутат IX созыва (с 2019 года), представитель партии "Слуга народа". Он также предприниматель и профессиональный спортсмен, руководивший федерации профессионального бокса Одессы и области.

Напомним, что в Днепре патрульный застрелил водителя авто. По информации СМИ, патрульные остановили автомобиль Jaguar с детьми. Во время столкновения один из полицейских выстрелил в мужчину.

Также сообщалось, что 23 августа нардепа от "Слуг" Копыленко экстренно госпитализировали после ДТП.