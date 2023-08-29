Совершили преступление: в реестре коррупционеров Украины находится 45 тысяч человек, — НАПК (видео)

По словам главы НАПК Александра Новикова, данные удаляются по истечению определенного срока. В реестре обновляется информация через год после совершения дисциплинарного правонарушения, связанного с коррупцией, через 3 – в случае административного правонарушения и через 5 после уголовного.

Глава Национального агентства по вопросам протидействия коррупции Александр Новиков рассказал, что сейчас в реестре коррупционеров находятся 45 тысяч человек. Об этом он сообщил в рамках единого телемарафона.

По его словам, из всех фигурантов 24 тысячи – с отметкой об административных нарушениях, еще 15 тысяч – за уголовные и две тысячи – за дисциплинарные правонарушения.

"Этот реестр, хочу обратить внимание, это не реестр коррупционеров. Это реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения", — заявил он.

По словам Новикова, сейчас существует большая угроза доступа к этим данным граждан Украины.

"Парламент в первом чтении проголосовал законопроект, которым хочет заставить Национальное агентство предотвращения коррупции удалить данные о большинстве лиц, совершивших эти правонарушения. Если лицо совершило связанное с коррупцией дисциплинарное правонарушение – данные удаляются через год после такого приказа. Если это административное правонарушение – через 3 года. А если уголовное – через 5 лет после решения суда. Это огромная опасность для открытых данных и огромное действие вопреки запросу украинцев на справедливость", — подчеркнул Александр Новиков.

Смотреть с 5:16:07

По данным КМИС, 53% украинцев считают коррупцию одной из трех главных проблем страны. На первом месте – война на Донбассе (63% респондентов), а на третьем – безработица, которая волнует 43% опрошенных.

Кроме того, согласно указанному опросу "Соцмониторинга", без малого 65% опрошенных украинцев согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в стране становится все хуже.