"Два раза попал в живот": что известно об убийстве водителя Jaguar в Днепре (фото)

На опубликованных кадрах люди в форме вытаскивают из автомобиля женщину, пытаются задержать мужчину, в которого затем стреляют. В ГБР заявили, что начали расследование, а Нацполиция отстранила патрульных.

ГБР инициировало разбирательство относительно правомерности применения табельного оружия со стороны патрульных, которые 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре застрелили водителя. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Работники ДБР при содействии Нацполиции оперативно начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием работника правоохранительного органа", — отмечается в публикации.

По предварительным данным, установлено, что полицейские пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, игнорирующий законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля "мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения".

По данным СМИ, водителем был Джумбери Силогава 1984 года рождения с признаками опьянения. Сообщается, что при попытке задержания мужчина сопротивлялся инспектору по фамилии Жила и нанес ей удар кулаком в лицо. В отношении инспектора Звонкова применил прием борьбы и бросил через себя, головой о землю.

Убийство патрульным в Днепре: реакция патрульных

В патрульной полиции Днепропетровской области подтвердили, что патрульный застрелил водителя автомобиля Jaguar.

По данным правоохранителей, на место происшествия выехала оперативная группа, криминалисты, а также сотрудники ГБР. Начато уголовное производство, устанавливаются обстоятельства.

Убийство патрульным в Днепре: полицейских отстранили

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия, — сообщили в полиции. — Сейчас патрульных отстранили от исполнения обязанностей".

На снятом видео, которое опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук, патрульные полицейские на глазах у детей несколько раз выстрелили в мужчину, вступившегося за женщину.

Кадры не публикуются из этических соображений.

Несколько патрульных пытались вытащить женщину, сидевшую за рулем машины. Ее тянули за руки и за ноги, мужчина пытался этому воспрепятствовать. Женщина кричала, а дети снимали все на видео. В конечном итоге она оказалась на асфальте.

На следующем кадре видно физическое противостояние человека в форме с мужчиной. Ребенок продолжал снимать и просить, чтобы в женщина-полицейский не брызгала родителям в лицо, судя по всему, из перцового баллончика.

Дальше на записи полицейский в борьбе с тем, кого он пытался задержать, падает, но поднимается и достает оружие. Слышны выстрелы. Ребенок, снимавший действий патрульных, со словами "папа-папа" подходит к умирающему отцу и предлагает вызвать скорую.

Патрульный полицейский, застреливший мужчину

По данным журналистов, ссылающихся на источники в Нацполиции, своих должностей уже лишилось руководство патрульной полиции Днепра, а также руководство внутренней безопасности. Самих же патрульных задержало ГБР.

Журналист Евгений Истребин сообщил, что патрульный сделал три выстрела и отметил, что в подобных случаях, когда количество полицейских и тех, кого они задерживают, равно, следует ждать подкрепления, а не применять оружие.

Действия мужчины, находившегося в авто, он объяснил тем, что патрульные волокли по асфальту женщину при детях и муже.

"В этих случаях ждут подкрепления, а не устраивают кулачные бои и когда проигрывают начинаю шмалять из огнестрела. Этот дол***б [глупый человек] выстрелил трижды. Два раза попал в живот", — написал автор. Башкой надо было думать когда бабу по асфальту тягали при муже и при детях".

Погибший мужчина в Днепре

Соучредитель Украинского института будущего и политический эксперт Юрий Романенко высказался о том, что, по его мнению полиция вполне правомерно использовала служебное оружие.

"Если бы не прыгали, как больные, то и беды не случилось бы", — написал он и также решил пройтись по тому, как вели себя дети, наблюдавшие, как полицейские избивают их мать и стреляют в отца.

"Там уже заложена матрица следующей траншеи", — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что, согласно, предварительным данным, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Однако в ходе беседы у водителя возник конфликт с правоохранителями.

Напомним, что в Одессе напали на нардепа Дмитрука, который утверждает, что проверял деятельность колл-центров. Нардеп зафиксировал побои, но от госпитализации отказался.