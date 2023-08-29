"Начато расследование": в полиции подтвердили, что патрульный застрелил мужчину в Днепре

По данным правоохранительных органов, между полицейскими и водителем иномарки разразился конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Патрульного, который воспользовался оружием, отстранили от работы.

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Во вторник, 29 августа, в Днепре посреди улицы патрульный застрелил мужчину. Эту информацию подтвердила Патрульная полиция Днепропетровской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также ГБР, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", – сообщает областная патрульная полиция.

Что известно про стрельбу в Днепре

В Днепре 29 августа патрульный застрелил мужчину. Полицейские хотели вытащить ее из машины.

Сообщается, что инцидент произошел на улице имени Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Во время разговора у водителя возник конфликт с полицейскими. Завязалась драка. Один из патрульных достал табельное оружие и применил его против нападавшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте.