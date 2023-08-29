"Розпочато розслідування": у поліції підтвердили, що патрульний застрелив чоловіка в Дніпрі

За даними правоохоронних органів, між поліцейськими і водієм іномарки вибухнув конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною. Патрульного, який скористався зброєю, відсторонили від роботи.

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У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі посеред вулиці патрульний застрелив чоловіка. Цю інформацію підтвердила Патрульна поліція Дніпропетровської області.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також ДБР, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. Наразі патрульних відсторонено від виконання обов'язків", — повідомляє обласна патрульна поліція.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня патрульний застрелив чоловіка. Поліцейські хотіли витягнути її з машини.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці імені Івана Мазепи. За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час розмови у водія виник конфлікт із поліцейськими. Зав'язалася бійка. Один із патрульних дістав табельну зброю і застосував її проти нападника. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.