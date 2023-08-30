"Умер на месте": в Днепре задержали патрульного, который выстрелил в водителя (фото)

По данным правоохранительных органов, сотрудник полиции применил табельное оружие и выстрелил в пассажира автомобиля, который был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Мужчина скончался на месте. Патрульного задержали.

Во вторник, 29 августа, патрульный полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину задержанному, в результате чего он скончался. Полицейского задержали по обвинению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора.

Как стало известно по данным следствия, двое патрульных полицейских остановили автомобиль. По требованию выйти из машины водитель и пассажиры отказались.

Правоохранители начали силой вытаскивали людей из авто. Они также использовали газовый баллончик.

Во время конфликта, который перерос в драку, полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший умер на месте.

В настоящее время сотрудник патрульной полиции задержан по статье 208 УК Украины.

Что известно про стрельбу в Днепре

В Днепре 29 августа около 17:45 патрульные заметили на проспекте Сергея Нигояна (бывший Калинина) автомобиль Jaguar, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а на требованию правоохранителей остановиться не отреагировал.

Началась погоня, однако догнать и остановить водителя удалось лишь по адресу проспект Мазепы, 32.

По предварительной информации, патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Во время разговора у водителя возник конфликт с полицейскими. Завязалась драка. Один из патрульных достал табельное оружие и применил его против нападавшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В полиции подтвердили, что патрульный застрелил мужчину в Днепре. Руководством Нацполиции было назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия.