Патрульный застрелил мужчину в Днепре: какое наказание ему грозит, — прокуратура (видео)

Офицер полиции во время стычки на дороге убил мужчину на глазах у двоих детей. По данным следствия, конфликт начался с отказа водителя вылезать из машины.

В Днепре работник полиции застрелил мужчину, который ехал в остановленной машине марки Jaguar. Заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко поделился деталями дела. Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "Дніпро Обласний" 30 августа.

Представитель прокуратуры рассказал, что было зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. За это патрульному может грозить до 15 лет заключения.

"В случае, если будет доказана виновность и установлено виновное лицо, то наказание назначает суд. (…) Может максимально грозить до 15 лет", — сказал Савенко.

Он добавил, что сейчас по делу задержан только один человек.

По данным прокуратуры, патруль остановил Jaguar, за рулем которого предварительно находилась женщина. Всего в машине находились четверо граждан, двое из которых — дети.

"По требованию полицейских выйти из автомобиля водитель отказалась. В результате чего полицейскими была применена сила, и в ходе чего было произведено несколько выстрелов, в результате которых пострадавший погиб на месте", — отметил Савенко.

Он не смог рассказать, нарушила ли водитель правила дорожного движения (ПДД). По его словам, сейчас правоохранители "разбираются", по каким причинам патрульные остановили машину.

Патрульный убил мужчину в Днепре: что уже известно

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно известно, что патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль, пассажир или водитель которого вел себя агрессивно и имел признаки опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Ребенок-пассажир снял видео, на котором видно, как правоохранители вытаскивают из машины женщину. Мужчина решает вступиться за нее, офицеры применяют перцовые баллончики и начинается драка. Тогда полицейский осуществляет выстрелы в нападавшего. Обоих офицеров после стычки, в результате которой погиб мужчина, отстранили от службы.

Позже 29 августа в офисе Генерального прокурора проинформировали, что полицейский произвел три выстрела в спину задержанного. Его задержали.

Впоследствии в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором водитель Jaguar нарушает ПДД.

На кадрах четко видно, что за рулем находился мужчина. Женщина же сидела на пассажирском сиденье рядом.