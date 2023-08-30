На уровне одной бутылки водки: у застреленного водителя нашли в крови алкоголь, — СМИ

По словам журналистов, в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче — на уровне 2,78 промилле.

У застреленного 29 августа в Днепре водителя в крови и моче нашли алкоголь. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче — на уровне 2,78 промилле.

"Как добавил источник, это примерно одна выпитая бутылка водки", — сказано в сообщении.

Согласно данным сервиса "Патруль", нормальный уровень алкоголя в крови составляет 0,3 промилле. Если он находится на уровне от 2,5 до 3,0 промилле, то это считается состоянием сильного опьянения. Ознакомиться с полной таблицей можно ниже:

Уровень алкоголя в крови Фото: Патруль

Напомним, что 30 августа мэр Днепра высказался о стрельбе в городе. Днепровский городской глава Борис Филатов заявил, что поддерживает патрульных полицейских, но с морально-этической стороны. Юридический аспект он не прокомментировал.

Кроме того, полиция показала видео с нагрудных камер патрульных. На видео можно заметить, что между задержанным и сотрудниками патрульной полиции возник конфликт, после которого мужчина начал побег от правоохранителей.

Также эксперты рассказали Фокусу, почему полицейский из Днепра стрелял в водителя без предупреждения. На данный момент следствие изучает все обстоятельства инцидента. О том, кто именно был за рулем — погибший Джумбери Силогава или женщина, которую патрульные пытались силой вытащить из машины, пока не уточняют.