Стрельба в Днепре: полиция показала видео с нагрудных камер патрульных

На видео можно заметить, что между задержанным и сотрудниками патрульной полиции возник конфликт, после которого мужчина начал побег от правоохранителей.

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Правоохранители показали видео с нагрудных камер патрульных, вступивших в конфликт с пассажирами "Ягуара" в Днепре. Видео из служебных камер обнародовала Патрульная полиция Украины.

"Уважение — субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому. Уважение является одним из важнейших требований нравственности, подразумевающего такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности. Взаимное уважение очень важно для сосуществования с другими людьми (родители, братья и сестры, партнер), и мы должны честно практиковать эту всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе", — говорится в сообщении полицейских.

Запись представляет кадры с уличной камеры, которая зафиксировала нарушение правил дорожного движения совершенное автомобилем Jaguar, за рулем которого находился мужчина. На пассажирском сиденье видно женщину в черном платье с горошками.

Далее на видео следуют кадры с бодикамер патрульных полицейских, которые остановили автомобиль (уже за рулем была женщина). Сначала беседа прошла спокойно: сотрудники полиции объяснили нарушение и запросили документы. Однако нарушители начали требовать доступ к видеозаписям с камер и начали говорить на повышенных тонах.

Мужчина перешел на ненормативную лексику, патрульная призвала его к порядку, позже она объявляет ему, что ограничивает его в месте пребывания совершения правонарушения, и предупреждает о возможном задержании, если он продолжит позорное поведение и не отойдет на 20 метров.

Патрульная, ссылаясь на статью 36 закона о Нацполиции, заявила, что ограничивает мужчину в месте нахождения на территории, где было совершено правонарушение. Она попросила его отойти на 20 метров и предупредила мужчину, что если он отказывается выполнять законное требование полиции, то он будет задержан. Мужчина в это время говорил: "Бл*, я щас вызову адвоката, и тебе будет пи***. Ты поняла?"

После этого мужчина попытался сесть в авто и призвал женщину, которая была за рулем, уезжать.

Однако правоохранители помешали этому и сказали гражданам: "Вы остаетесь на месте".

Затем патрульные начали держать женщину за руки и открывать дверь, заставляя ее выйти из машины. Между полицией и двумя гражданскими началась потасовка. Слышно также, как дети "болели" за мужчину, сопротивлявшегося полицейским.

На видео было слышно три выстрела и крики. Также камера зафиксировала окровавленное после драки лицо полицейской.

Важно отметить, что, по данным издания "Схемы" (Радио Свобода), видео было обрезано в нескольких местах. Немного позже в "Схемах" опубликовали расширенное видео с двух нагрудных камер патрульных Днепра, на котором зафиксирован инцидент с момента остановки автомобиля с последующим развитием конфликта и применением полицейского оружия.

Среди вырезанных полицией кадров можно заметить лишь моменты конфликта между сотрудницей полиции и задержанными.

Патрульный убил мужчину в Днепре: что уже известно

Напомним, 29 августа в Днепре произошла стрельба. Предварительно известно, что патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль, пассажир или водитель которого вел себя агрессивно и имел признаки опьянения. Мужчина, которого по данным СМИ зовут Джумбери Силогава, оказал сопротивление и ударил сотрудницу полиции.

Ребенок-пассажир снял видео, на котором видно, как правоохранители вытаскивают из машины женщину. Мужчина решает вступиться за нее, офицеры применяют перцовые баллончики и начинается драка. Тогда полицейский осуществляет выстрелы в нападавшего. Обоих офицеров после стычки, в результате которой погиб мужчина, отстранили от службы.

Позже 29 августа в офисе Генерального прокурора проинформировали, что полицейский произвел три выстрела в спину задержанного. Его задержали.

Впоследствии в соцсетях появилось видео с камер наблюдения, на котором водитель Jaguar нарушает ПДД.

На кадрах четко видно, что за рулем находился мужчина. Женщина же сидела на пассажирском сиденье рядом.