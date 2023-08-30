Стрілянина в Дніпрі: поліція показала відео з нагрудних камер патрульних

На відео можна помітити, що між затриманим і співробітниками патрульної поліції виник конфлікт, після якого чоловік почав втечу від правоохоронців.

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Правоохоронці показали відео з нагрудних камер патрульних, які вступили в конфлікт із пасажирами "Ягуара" в Дніпрі. Відео зі службових камер оприлюднила Патрульна поліція України.

"Повага — суб'єктивна позиція однієї людини стосовно іншої, визнання гідності особистості, почуття поваги до будь-кого. Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що передбачає таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості. Взаємна повага дуже важлива для співіснування з іншими людьми (батьки, брати й сестри, партнер), і ми повинні чесно практикувати цю все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві", — йдеться в повідомленні поліцейських.

Запис представляє кадри з вуличної камери, яка зафіксувала порушення правил дорожнього руху, скоєне автомобілем Jaguar, за кермом якого перебував чоловік. На пасажирському сидінні видно жінку в чорній сукні з горошками.

Далі на відео йдуть кадри з бодікамер патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль (уже за кермом була жінка). Спочатку бесіда пройшла спокійно: співробітники поліції пояснили порушення і запросили документи. Однак порушники почали вимагати доступ до відеозаписів із камер і почали говорити на підвищених тонах.

Чоловік перейшов на ненормативну лексику, патрульна закликала його до порядку, пізніше вона оголошує йому, що обмежує його в місці перебування вчинення правопорушення, і попереджає про можливе затримання, якщо він продовжить ганебну поведінку і не відійде на 20 метрів.

Патрульна, посилаючись на статтю 36 закону про Нацполіцію, заявила, що обмежує чоловіка в місці знаходження на території, де було скоєно правопорушення. Вона попросила його відійти на 20 метрів і попередила чоловіка, що якщо він відмовляється виконувати законну вимогу поліції, то його буде затримано. Чоловік у цей час говорив: "Бл*, я щас викличу адвоката, і тобі буде пи***. Ти зрозуміла?"

Після цього чоловік спробував сісти в авто і закликав жінку, яка була за кермом, їхати геть.

Однак правоохоронці завадили цьому і сказали громадянам: "Ви залишаєтеся на місці".

Потім патрульні почали тримати жінку за руки і відчиняти двері, змушуючи її вийти з машини. Між поліцією і двома цивільними почалася бійка. Чути також, як діти "вболівали" за чоловіка, який чинив опір поліцейським.

На відео було чутно три постріли і крики. Також камера зафіксувала закривавлене після бійки обличчя поліцейської.

Важливо зазначити, що, за даними видання "Схеми" (Радіо Свобода), відео було обрізано в кількох місцях. Трохи згодом у "Схемах" опублікували розширене відео з двох нагрудних камер патрульних Дніпра, на якому зафіксовано інцидент із моменту зупинки автомобіля з подальшим розвитком конфлікту і застосуванням поліцейської зброї.

Серед вирізаних поліцією кадрів можна помітити лише моменти конфлікту між співробітницею поліції і затриманими.

Патрульний убив чоловіка в Дніпрі: що вже відомо

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Попередньо відомо, що патрульні зупинили за порушення ПДР автомобіль, пасажир або водій якого поводився агресивно і мав ознаки сп'яніння. Чоловік, якого за даними ЗМІ звуть Джумбері Сілогава, чинив опір і вдарив співробітницю поліції.

Дитина-пасажир зняла відео, на якому видно, як правоохоронці витягують з машини жінку. Чоловік вирішує заступитися за неї, офіцери застосовують перцеві балончики і починається бійка. Тоді поліцейський здійснює постріли в нападника. Обох офіцерів після сутички, внаслідок якої загинув чоловік, відсторонили від служби.

Пізніше 29 серпня в офісі Генерального прокурора поінформували, що поліцейський зробив три постріли в спину затриманого. Його затримали.

Згодом у соцмережах з'явилося відео з камер спостереження, на якому водій Jaguar порушує ПДР.

На кадрах чітко видно, що за кермом перебував чоловік. Жінка ж сиділа на пасажирському сидінні поруч.