"Помер на місці": у Дніпрі затримали патрульного, який вистрілив у водія (фото)

За даними правоохоронних органів, співробітник поліції застосував табельну зброю і вистрілив у пасажира автомобіля, який був зупинений за порушення правил дорожнього руху. Чоловік помер на місці. Патрульного затримали.

Related video

У вівторок, 29 серпня, патрульний поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли в спину затриманому, внаслідок чого він помер. Поліцейського затримали за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора.

Як стало відомо за даними слідства, двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль. На вимогу вийти з машини водій і пасажири відмовилися.

Правоохоронці почали силоміць витягували людей з авто. Вони також використовували газовий балончик.

Під час конфлікту, який переріс у бійку, поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли в спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

Наразі співробітника патрульної поліції затримано за статтею 208 КК України.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні помітили на проспекті Сергія Нігояна (колишній Калініна) автомобіль Jaguar, водій якого порушив правила дорожнього руху, а на вимогу правоохоронців зупинитися не відреагував.

Розпочалася гонитва, однак наздогнати і зупинити водія вдалося лише за адресою проспект Мазепи, 32.

За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час розмови у водія виник конфлікт із поліцейськими. Зав'язалася бійка. Один із патрульних дістав табельну зброю і застосував її проти нападника. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

У поліції підтвердили, що патрульний застрелив чоловіка в Дніпрі. Керівництвом Нацполіції було призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї.