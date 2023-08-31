Очный, онлайн или смешанный: каким будет формат обучения с 1 сентября в областях Украины

Большая часть школ в Украине будет возвращаться к очному формату обучения, но в зависимости от ситуации с безопасностью, в областях запустят три формата школьного обучения. При этом на прифронтовых территориях дети будут учиться только дистанционно.

Учебный год 2023/2024 начинается 1 сентября 2023 года. Формы обучения в учебных заведениях определяют областные военные администрации на местах с учетом ситуации с безопасностью. В зависимости от ситуации с безопасностью, в областях запустят три формата школьного обучения — очный, онлайн или смешанный, сообщает Профсоюз работников образования и науки Украины.

Ожидается, что из 13 000 украинских школ 6 500 будут работать в обычном формате, 3 800 — в смешанном, остальные — в дистанционном.

Каким будет обучение с 1 сентября в областях Украины

Киев и Киевская область

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в Киеве 417 школ из 420 имеют укрытия. В тех школах, где желающих учиться больше, чем мест в укрытии, будет действовать смешанная система обучения.

"В частности, возможно использование такого механизма, как вторая смена, или переменное офлайн/онлайн-обучение, однако — только для учеников старших классов. Начальная школа будет учиться исключительно офлайн", — подчеркнул Мондриевский.

В киевской области продолжается работа над обустройством еще более 150 укрытий и в большинстве работы завершаются.

"Кроме того, закупили 45 школьных автобусов, чтобы подвозить детей в учебные заведения. 18 автобусов уже передали громадам", — проинформировал глава КОГА Руслан Кравченко.

Полтавская область

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, образовательный процесс будет проходить в трех формах — очной, смешанной и дистанционной. 95,4% школ области обеспечены доступными укрытиями.

"Во время областной августовской конференции педагогических работников в очередной раз акцентировали на важности офлайн-обучения. Оно не только улучшает качество знаний, но и помогает социализировать и всесторонне развиваться", — сообщил Лунин.

Львовская область

На Львовщине только семь школ из 1 093 начнут новый учебный год на дистанционном обучении, сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

"Только семь учебных заведений не оборудованы укрытиями, поэтому в них дети будут учиться дистанционно. Школы, в которых ученики будут учиться очно или по смешанной форме, для укрытия используют 1 199 объектов", — написал Козицкий в Facebook.

Херсонская область

Учебный год на Херсонщине будет онлайн из-за постоянных обстрелов войск РФ. В таком формате будут учиться почти 69 тысяч школьников в 190 учебных заведениях.

"Было принято решение о введении дистанционного обучения во всех 190 учебных заведениях Херсонщины", — сообщил заместитель начальника Херсонской ОГА Ярослав Шанько.

Запорожская область

В Запорожской области учебный год стартует в дистанционном формате, а в дальнейшем — будет зависеть от ситуации с безопасностью.

По словам главы ОВА Юрия Малашко, 61% учебных заведений в области имеют простейшие укрытия, и на сегодня ситуация с безопасностью не позволяет начать смешанную форму обучения.

"Есть такие виды вооружения, при которых ракета летит к нам 40-42 секунды. За это время дети не смогут добраться до укрытий. Поэтому на сегодня принято такое решение", — сказал Малашко.

Николаевская область

К очному обучению на Николаевщине по состоянию на 17 августа 2023 года подготовлены 75 учебных заведений. С 1 сентября в области преимущественно будут учиться дистанционно.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, сейчас идет обсуждение, высчитываем потенциально опасные зоны, в которых будет трудно среагировать на воздушную тревогу", — сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Харьковская область

17 школ на Харьковщине, вероятно, начнут обучение в смешанной форме, а все остальные — онлайн.

"Только 3% школ — это 17, возможно, начнут учебный процесс в смешанной форме при наличии укрытий. К ним добавляются еще 5 вузов и 12 профессионально-технических заведений. Это именно тот перечень, который почти готов к смешанной форме, там укрытия соответствуют соответственно нормам. Все остальные — начнут обучение онлайн", — сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов.

Одесская область

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что для большинства школьников учебный год начнется в офлайн режиме. 607 школ области могут начать образовательный процесс в очном режиме, с соблюдением всех требований ГСЧС по безопасности детей в укрытиях. Также в очном формате будут работать и 475 садиков. 1267 учебных заведений Одесской области имеют защитные сооружения.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что 80 процентов учебных заведений области начнут учебный год в режиме офлайн, другие — будут работать в смешанном формате.

"В области ученики 274 учреждений общего среднего образования будут учиться очно, в смешанном формате будут работать 66 заведений. 341 заведение дошкольного образования будет работать офлайн, 30 — смешанно, 2 — дистанционно. Очная форма обучения будет в 17 учреждениях высшего образования, в 11 — смешанная. Все учреждения профтехобразования будут работать в смешанном формате", - сообщил Запаранюк.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области 565 лицеев и гимназий будут работать офлайн или по смешанной системе. Остальные — дистанционно.

"Главное условие — безопасность учеников и педагогов. Поэтому если ситуация в какой-то из громад изменится, скорректируем и формат образования", — заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Черниговская область

В Черниговской области учебные заведения в этом учебном году будут работать по очной, дистанционной, смешанной формам обучения.

"Где точно дистанционно: 20 километровая зона у границы с РФ (23 школы, 18 детсадов — почти 2,5 тысячи детей); учреждения в которых отсутствуют или непригодны укрытия, независимо от места нахождения: 9% учреждений.

Где может быть смешанная и очная: укрытия признаны пригодными (355 заведений, в 8 — продолжаются ремонты)", — сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Винницкая область

В Винницкой области с 1 сентября планируют начать работу все 621 заведение общего среднего образования. Только 3% из них будут иметь дистанционную форму обучения. В очном формате работает 445 детских садов, которые имеют укрытие.

"Если невозможно обеспечить укрытие для всех — обучение может проводиться в несколько смен, или в смешанной форме. Информация от учебных заведений, что дистанционная форма в этом году не предусмотрена, не соответствует действительности", — разъяснил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Черкасская область

Руководитель Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что 97% учебных заведений в области могут работать офлайн. Там или обустроены укрытия, или расположены в непосредственной близости. Если в укрытии помещаются не все, то обучение в несколько смен.

"В каком формате будет работать каждое заведение — в громадах решают вместе с родителями. Если ситуация с безопасностью будет меняться, сразу его будем корректировать", — сообщил руководитель ОВА.

Тернопольская область

"Совместно с руководителями громад делаем все возможное, для того, чтобы образовательный процесс начался с 1 сентября в формате оффлайн, где это возможно по вопросам безопасности, и дети могли полноценно учиться в учебных заведениях.

До 1 сентября ОВА, органы местного самоуправления и учредители учебных заведений определяют форму обучения: очная, дистанционная, смешанная. Решение для разных районов, городов и даже школ области может отличаться", — заявил 28 августа глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Напомним, 30 августа в Минобразования рассказали об обучении детей в прифронтовых областях. На прифронтовых территориях дети будут учиться только в дистанционном формате. Даже наличие укрытия в школе не отменяет этого решения.