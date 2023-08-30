Укрытия роли не играют: в Минобразования рассказали об учебе детей в прифронтовых областях

По словам замминистра образования Андрея Сташкива, большая часть из 13 тысяч школ в Украине будет возвращаться к дневному формату обучения.

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С 1 сентября в Украине начинается новый учебный год. На прифронтовых территориях дети будут учиться только в дистанционном формате. Даже наличие укрытия в школе не отменяет этого решения. Об этом во время эфира телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

По его словам, большая часть из 13 тысяч школ в Украине будет возвращаться к дневному формату обучения. Кроме того, около 3800 школ будут работать в смешанном режиме. Все дело в том, что укрытия не вмещают одновременно всех участников образовательного процесса.

Также, как отметил Сташкив, учащиеся примерно 2 500 заведений продолжат обучение в дистанционном формате.

Кроме того, по словам замминистра, в Украине есть школы, которые были перемещены с оккупированных территория Запорожской и Херсонской областей. На данный момент они функционируют на территориях, которые контролируют официальные власти.

"С 1 сентября они заработают дистанционно, в том числе для учеников с ТОТ, которых в Украине — 70 тысяч", — сказал замминистра.

Напомним, что 28 августа журналисты назвали пять изменений для украинских школьников в новом учебном году. Так, учебный год продлится до 28 июня 2024 года. Дети будут изучать новый предмет "Защита Украины". Школы смогут определять формат обучения самостоятельно.