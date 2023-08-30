Укриття ролі не відіграють: у Міносвіти розповіли про навчання дітей у прифронтових областях

За словами заступника міністра освіти Андрія Сташківа, більша частина з 13 тисяч шкіл в Україні повертатиметься до денного формату навчання.

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З 1 вересня в Україні розпочинається новий навчальний рік. На прифронтових територіях діти навчатимуться тільки в дистанційному форматі. Навіть наявність укриття в школі не скасовує цього рішення. Про це під час ефіру телемарафону повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

За його словами, більша частина з 13 тисяч шкіл в Україні повертатиметься до денного формату навчання. Крім того, близько 3800 шкіл працюватимуть у змішаному режимі. Річ у тім, що укриття не вміщують одночасно всіх учасників освітнього процесу.

Також, як зазначив Сташків, учні приблизно 2 500 закладів продовжать навчання в дистанційному форматі.

Крім того, за словами заступника міністра, в Україні є школи, які були переміщені з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Наразі вони функціонують на територіях, які контролює офіційна влада.

"З 1 вересня вони запрацюють дистанційно, зокрема для учнів із ТОТ, яких в Україні — 70 тисяч", — сказав заступник міністра.

Нагадаємо, що 28 серпня журналісти назвали п'ять змін для українських школярів у новому навчальному році. Так, навчальний рік триватиме до 28 червня 2024 року. Діти вивчатимуть новий предмет "Захист України". Школи зможуть визначати формат навчання самостійно.