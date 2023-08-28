Новый учебный год: названы пять изменений для украинских школьников

Сообщается, что учебный год продлится до 28 июня 2024 года. Дети будут изучать новый предмет "Защита Украины". Школы смогут определять формат обучения самостоятельно.

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В 2023-м году образовательный процесс в Украине будет лучше адаптирован к условиям войны России против Украины. Так, есть пять основных нововведений, с которыми столкнутся украинские школьники уже с 1 сентября, пишет ZN.UA.

Продолжительный учебный год

Кабинет Министров уже утвердил постановление о начале учебного года. Так, он начнется 1 сентября и продлится до 28 июня 2024 года. Как говорил глава правительства Денис Шмыгаль, местные власти должны обеспечить организацию начал учебного года в зависимости от ситуации в каждом населенном пункте.

Новый формат обучения для детей за рубежом

Издание пишет, что с 1 сентября в Украине начнет действовать новая форма обучения в дистанционных школах. Так, все учащиеся за границей будут изучать украинский компонент школьной программы. Это займет примерно от 6 до 8 часов в неделю.

Появится предмет "Защита Украины"

Сообщается, что в рамках этого предмета дети будут приобретать знания и навыки, которые необходимы в теперешних условиях. Будет увеличено количество практических занятий. Учителей также будут обучать международные и общественные организации. Например, работе с FPV дронами.

Школы смогут определять формат обучения самостоятельно

В материале говорится, что в каждом регионе власти сами будут определять уровень опасности. От этого будет зависеть формат обучения школьников. Кроме того, специальная комиссия будет проверять школы на наличие бомбоубежищ и их пригодность для вмещения всех участников образовательного процесса. При отсутствии таких убежишь будут рассматриваться различные варианты их создания или обустройства в других зданиях около школы.

Телефоны запретят

Львовский городской совет, как сообщается, принял решение с 1 сентября начать инициировать запрет для учащихся использовать мобильные телефоны в школах. Это нужно для того, чтобы дети не отвлекались от учебного процесса. Каждая школа сможет разработать свой формат, как реализовать этот принцип.

Напомним, что 18 августа в МОН рассказали, пойдут ли дети в школу 1 сентября. Министерство рекомендует проводить образовательный процесс в начальной школе в очном режиме. Во время воздушной тревоги обучение будет приостанавливаться, а школьники будут направляться к укрытиям.