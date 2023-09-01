Личная жизнь главы ГУР: Кирилл Буданов рассказал о своих женщинах (видео)

Недавно глава разведки отпраздновал юбилей — 10 лет совместной жизни с женой Марианной. С первой женой Буданов вступил в брак в 2009 году, однако позже они развелись.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) генерал Кирилл Буданов был дважды женат. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что с первой женой вступил в брак в 2009 году, однако позже развелся, что мало кому было известно. Со второй женой Марианной Кирилл Буданов недавно отпраздновал юбилей.

"Кстати, недавно несколько дней назад был юбилей — 10 лет", — сказал глава ГУР.

Кроме этого, Буданов рассказал, что службу в подразделениях специального назначения ГУР МО начал в 2007 году, сразу после того, как получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск. В те годы он был лейтенантом.

По его словам, в то время были проблемы с зарплатами и квартирами, однако военная служба для него была выше средств. Для Буданова был важен интерес и любопытство.

"Это дороже, чем дополнительные 100 долларов", — подчеркнул он.

Напомним, 26 августа руководитель ГУР МОУ генерал Кирилл Буданов рассказал, что его жена Марианна живет вместе с ним в его кабинете, несмотря на то, что не является сотрудницей ГУР. По его словам, в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он подарил своей жене бумажный цветок, сделанный из стикеров, потому что не смог найти настоящие цветы.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Кирилла Буданова пытались убить более десяти раз. Некоторые из покушений произошли еще до начала полномасштабного вторжения. Одна из попыток произошла во время ракетного удара по офису ГУР МО.