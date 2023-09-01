Плюнул в военного, потому что против коррупции: блогеру Заволоке избрали меру пресечения (видео)

По данным следствия, подозреваемый унижал защитников в центре Полтавы, за что ему может грозить заключение на пять лет. Сам Заволока на суде заявил, что не поддерживает направление раненых военных на службу в ТЦК.

Полтавскому блогеру Роману Заволоке, которого подозревают в оскорблении чести и достоинства военнослужащего, избрали меру пресечения. Об этом сообщили в издании "Суспільне" 1 сентября.

Дело рассмотрел Октябрьский райсуд Полтавы. По данным следствия, блогер оскорблял и унижал защитников в центре города, а в одного из них даже решился плюнуть.

Заволоке объявили подозрение по двум статьям — об оскорблении чести и достоинства военнослужащего и об угрозе или насилии в отношении правоохранителя. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Судья принял решение, взять Заволоку под стражу на 60 суток. Подозреваемый на заседании заявил, что "ненавидит страну-агрессора" и борется против коррупции во время войны.

"Я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны ребят, которые пострадали, которые получили ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", — сказал блогер.

Скандал с Заволокой: что уже известно

Напомним, 29 августа полиция Полтавской области заявила о возбуждении дела против молодого человека, который унижал и оскорблял военных. В соцсетях распространилось видео, на котором подозреваемый нецензурно выражался в разговоре с защитниками и даже плюнул в одного из них.

Как стало известно, речь шла о полтавском блогере Роме Заволоке. Он стал популярен благодаря хамскому поведению по отношению к военным. В июле мужчина снял, как после отказа от повестки обвинял военнослужащих в "убийствах за деньги" и демонстрировал им средний палец.

30 августа в медиа проинформировали, что блогера задержали. На тот момент он находился в развлекательном заведении с товарищами и, по словам очевидцев, оказывал сопротивление правоохранителям. Также в соцсетях появилось его фото с окровавленным лицом.