"Отмыл более полумиллиарда": Коломойскому вручили подозрение по двум статьям, — СБУ (фото)

К бизнесмену Игорю Коломойскому наведались сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, он завладел более 570 миллионами и легализовал их, выведя за границу.

Бизнесмен Игорь Коломойский получил подозрение. Об этом 2 сентября проинформировала Служба безопасности Украины.

Подозрение по двум статьям Уголовного кодекса вручали Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Бюро экономической безопасности. Бизнесмена подозревают в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным правоохранителей, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен благодаря выводу их за границу. Для этого, по версии следствия, бизнесмен использовал инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

По информации издания "Украинская правда", подозрение было вручено во время обыска.

"По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 млн гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал", — рассказали "24 каналу" в Офисе генпрокурора.

В случае доказательства вины Коломойскому может грозить по этим статьям заключение на срок до 12 лет.

Напомним, ранее о подозрении объявили бизнес-партнеру Коломойского — Михаилу Киперману. По данным СБУ, он инициировал вывод 600 миллионов гривен со счетов "Укртатнафты" после полномасштабного вторжения РФ.

1 февраля у Коломойского уже проходили обыски. Это произошло после того, как СБУ раскрыли схему присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджером компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". Речь шла об уклонении от налогов и легализации средств.