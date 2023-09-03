"Родители не явились": копы спасли ребенка, который более суток пробыл в закрытой квартире (видео)

По информации правоохранителей, в Харькове спасли маленькую девочку, которая была закрыта в квартире. Ребенок постоянно плакал, поскольку был очень напуган и растерян.

В Харькове маленькая девочка более суток провела одна в запертой квартире. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Это ужасное событие произошло в Харькове в Холодногорском районе города. В полицию поступил вызов о том, что уже почти сутки квартиру заявительницы затапливают из помещения, которое находится этажом выше. Также женщина сообщила, что все это время из-за дверей квартиры слышен детский плач.

Полицейские прибыли по вызову, но попытки достучаться до владельцев квартиры были тщетными, дверь никто не открыл, а из квартиры действительно доносился плач ребенка. Правоохранители сразу вызвали спасателей и бригаду медиков, поскольку ребенок мог быть в опасности.

"Зайдя в квартиру, полицейские увидели там маленькую девочку. Ребенок постоянно плакал, она была очень напугана и растеряна. В квартире царил полный беспорядок и антисанитарные условия", — сообщили в полиции.

Ребенка медики госпитализировали, чтобы убедиться, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На место прибыла следственно-оперативная группа и инспекторы ювенальной превенции. Родителей ребенка разыскивают. В дальнейшем этим делом займутся следователи.

В Патрульной полиции поблагодарили неравнодушных за вызов и экстренным службам, которые помогли спасти девочку.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что в Киевской области обнаружили мертвым 4-летнего мальчика. По предварительной информации, ребенок утонул.

Кроме того, 4 августа в селе Ходосовка Киевской области утонул 10-летний мальчик Иван. ЧП произошло на престижной базе отдыха, куда родители отправили ребенка заниматься футболом.