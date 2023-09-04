Продукты ходят за военными, — крупнейший поставщик ВСУ раскрыл детали своей работы

Компания "Атомсервис", выигравшая 7 лотов на торгах ProZorro на питание армии, показала, как происходит процесс комплектования и доставки продуктов в воинские части. Мощности компании позволяют обеспечить питанием 250 тысяч украинских защитников.

Об этом говорится в репортаже "Фактов".

Руководитель Львовского регионального управления компании "Атомсервис" Олег Бодак рассказывает, что после подписания контрактов с Минобороны ее работникам приходилось работать почти круглосуточно, без выходных. Потому что надо быстро наладить процесс, просчитать логистические маршруты, запустить систему, чтобы она в будущем не давала сбоев.

Сейчас процесс налажен: руководство воинских частей заблаговременно подает заявки на поставку продуктов, компания формирует заказы и ежедневно отправляет грузовые машины с продовольствием в 12-15 точек.

"Военная часть за неделю подает заявку, что она хотела бы получить. Мы формируем набор продуктов, заказанных на определенную сумму. И, как правило, по понедельникам, завозим нашим бойцам заказ. Доставляем почти все, за исключением скоропортящихся продуктов – молочных изделий и хлеба, которые поставляются в воинские части непосредственно с заводов", — рассказывает Олег Бодак.

По его словам, в работе есть определенные сложности, прежде всего, связанные с логистикой. Ведь воинские части часто меняют дислокацию, и приходится в последний момент менять адрес доставки заказа. В "Атомсервисе" оперативно реагируют на изменения, при необходимости привлекают дополнительный транспорт. Главный лозунг компании – "Продукты ходят за военными", поэтому, куда бы их ни передислоцировали, защитники могут быть уверены, что им вовремя доставят продукты.

Поставки "Атомсервис" покрывают всю Украину, кроме горячих точек фронта – грузовики компании подъезжают как можно ближе к "нулю", а там переваливают продукты на военные автомобили.

В каталоге продукции, поставляемой "Атомсерисом" украинским защитникам, более 400 наименований. Компания имеет возможность доставить не только привычные продукты – крупы, консервы и т.д., но и экзотические, которые завозят с других континентов.

Для того чтобы держать качество продукции для военных на высоком уровне, в "Атомсервисе" постоянно общаются как с руководством воинских частей, так и с поставщиками. Иногда бывает, что от военных поступают жалобы, что качество того или иного продукта отличается от предыдущих доставок. По словам Олега Бодака, в таком случае компания всегда реагирует: если качество поставленной продукции не отвечает стандартам и потребностям военных, в "Атомсервисе" требуют исправить недостатки или заменить продукт.

"У нас нулевая толерантность к коррупции, мы неоднократно подчеркивали, что открыты для сотрудничества с Общественным антикоррупционным советом и правоохранительными органами. Также призываем военных сообщать о любых проблемах, связанных с поставкой продуктов. Реагирование будет оперативным и действенным, мы заинтересованы в том, что не допустить попыток нажиться на украинских защитниках и обеспечить качественное и своевременное питание нашим военным", — заключает Олег Бодак.