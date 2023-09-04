Изменил надпись на электронном баннере: житель Ровно оскорбительно поздравил горожан с праздником (фото)

Житель признался в совершении преступления и отметил, что сделал это по личным убеждениям. Ему грозит ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет

В Ровно мужчина вмешался в работу электронного табло и изменил там текст. На День Независимости он написал слова "С Днем Независимости, рабы". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За свою выходку мужчина получил подозрение и может получить ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сотрудники СБУ уже собрали всю необходимую доказательную базу.

"Установлено, что злоумышленник, путем несанкционированного проникновения в электронный баннер международной кассы по продаже билетов, изменил на нем информацию. Зафиксировано несколько фактов противоправной деятельности в разных частях города. Житель Ровно признался в совершении преступления и отметил, что сделал это по личным убеждениям", — говорится в сообщении.

По месту жительства фигуранта проведены обыски и изъята компьютерная техника. СБУ проверяет мужчину на возможную причастность к агентурному аппарату специальных служб Беларуси или РФ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 361 УК Украины (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 тысяч до 7 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что КП "Северодонецкое троллейбусное управление" заказало у компании "Автосборочное предприятие "Кобальт" коммунальной техники на 38 млн грн на случай деоккупации.

Ранее сообщалось, что СБУ отчиталась об успешных спецоперациях в августе. Служба безопасности точными ударами уничтожала российских оккупантов и их вражескую технику с помощью различного вида вооружения.