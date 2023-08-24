День Независимости Украины: 7 впечатляющих фактов о празднике

Сегодня, 24 августа 2023 года, украинцы празднуют 32 годовщину провозглашения независимости Украины. Фокус собрал самые интересные факты о судьбоносном событии нашей истории.

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Факт 1. Сначала все шло к тому, что День Независимости Украины украинцы будут отмечать 16 июля (в 1991 году его именно в этот день и праздновали). Это связано с принятием Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 года. Она еще не провозглашала независимость, но стала толчком для построения нового государства. Впоследствии, после судьбоносного провозглашения суверенности, дату празднования перенесли на 24 августа.

Факт 2. На Всеукраинском референдуме украинцы получили лист с одним вопросом: "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?". Более 90% украинцев согласились.

Факт 3. Черновик Акта провозглашения независимости Украины был написан Леонтием Сандуляком и Левком Лукьяненко в обычной школьной тетради.

Факт 4. 24 августа 1991 года (суббота) состоялось внеочередное заседание ВР УССР, где суверенную Украину своими "за" поддержали 346 депутатов (коммунистическая партия — в том числе).

Факт 5. Занести в Верховную Раду сине-желтый флаг размером 8х4 метров, принадлежавший митингующим за независимость, предложил Вячеслав Чорновил. Позже этот флаг взвился над куполом украинского парламента.

Факт 6. Впервые военный парад, посвященный Дню Независимости, был проведен 24 августа 1994 года. Впоследствии он стал традиционным.

Факт 7. Первая в мире страна, признавшая украинскую суверенность — Польша.