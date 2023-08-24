День Незалежності України: 7 вражаючих фактів про свято

Сьогодні, 24 серпня 2023 року, українці святкують 32 річницю проголошення незалежності України. Фокус зібрав найцікавіші факти про доленосну подію нашої історії.

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Факт 1. Спочатку все йшло до того, що День Незалежності України українці будуть відзначати 16 липня (у 1991 році його саме цього дня і святкували). Це повʼязано з ухваленням Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Вона ще не проголошувала незалежність, але стала поштовхом до побудови нової держави. Згодом, після доленосного проголошення суверенності, дату святкування перенесли на 24 серпня.

Факт 2. На Всеукраїнському референдумі українці отримали аркуші з одним запитанням: "Чи підтверджуєте ви Акт проголошення незалежності України?". Понад 90% українців погодились.

Факт 3. Чернетка Акту проголошення незалежності України була написана Леонтієм Сандуляком та Левком Лук’яненком у звичайному шкільному зошиті.

Факт 4. 24 серпня 1991 року (субота) відбулося позачергове засідання ВР УРСР, де суверенну Україну своїми "за" підтримали 346 депутатів (комуністична партія — у тому числі).

Факт 5. Занести до Верховної Ради блакитно-жовтий прапор розміром 8х4 метрів, що належав мітингувальникам за незалежність, запропонував В'ячеслав Чорновіл. Пізніше цей стяг замайорів над куполом українського парламенту.

Факт 6. Вперше військовий парад, присвячений Дню Незалежності, провели 24 серпня 1994 року. Згодом він став традиційним.

Факт 7. Перша у світі країна, що визнала українську суверенність, — Польща.