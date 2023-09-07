Доплаты пенсионерам: будет ли учитываться помощь ООН при назначении субсидии

По информации ПФУ, денежные выплаты от ООН не будут учитывать при исчислении совокупного дохода домохозяйства.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 5 сентября дал разъяснения по вопросу назначения субсидий пенсионерам, которые получают финансовую помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). В ПФУ отметили, что доплаты от ООН не будут учитывать при исчислении совокупного дохода.

"В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного с Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта относительно дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий населения" помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, которая предоставляется получателям пенсий в рамках указанного проекта, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, в том числе субсидии", — говорится в сообщении пенсионного фонда.

Кто может получить доплаты от ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины предоставляют дополнительные денежные выплаты пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

В рамках этой инициативы денежную помощь могут получить пенсионеры, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (включенных в определенный правительством перечень);

получают пенсионные выплаты меньше 3000 грн;

не получали других денежных пособий (помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или от международных организаций) с 1 марта 2023 года.

Пенсионеры, которые соответствуют условиям получения денежной помощи, будут получать ежемесячную выплату от ВПП в размере разницы между пенсией, которую они уже получают, и суммой 3000 грн, минимальный размер выплаты составляет 100 грн.

Средства перечисляются на банковский счет, на который пенсионеры получают свои обычные пенсионные выплаты.

Напомним, 22 августа сообщалось, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут рассчитывать на получение жилищной субсидии на отопительный сезон 2023/2024.

Кроме того, Фокус 13 июня писал, что субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг продолжают выдавать. В материале опубликована информация для граждан, которые арендуют жилье в 2023 году.