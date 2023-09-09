Выбороли ребенку возможность ходить: украинские врачи провели уникальную операцию (фото)

Впервые в западных областях Украины, врачи провели уникальную операцию по пересадке напечатанной на 3D-принтере кости 8-летнему мальчику из Ивано-Франковска.

Рак поразил кость ноги 8-летнего мальчика, и врачи решились провести первую на Западе Украины операцию по вживлению напечатанного на 3D-принтере импланта, сохранив свободу движения ребенку, сообщает первое медицинское объединение Львова.

Богдан второй раз за жизнь борется с онкозаболеванием Фото: BBC

Богдан уже второй раз за свою жизнь сталкивается со смертельным заболеванием, ведь в три года ребенку диагностировали рак печени. К счастью, после длительного и сложного лечения мальчик победил болезнь и пошел в школу.

Но через несколько лет болезнь снова настигла Богдана, в этот раз поразив кость в его ноге. Чтобы спасти конечность, львовским врачам больницы Святого Николая предстояло удалить проблемную часть и на ее место вживить имплант. Уникальная замена поврежденной кости напечатана на 3D-принтере и спокойно будет расти вместе с ребенком, убирая необходимость в ее замене через некоторое время. Над ее созданием трудились специалисты со Львова, Киева и Ивано-Франковска.

Врачи провели уникальную операцию и еще более уникальным протезом Фото: BBC

8-летний Богдан уже вернулся в Ивано-Франковск, где продолжает лечение.

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