Врачебные ошибки в прошлом. Роботизированная рука успешно провела пересадку печени

Дуэт хирурга и робота успешно провел одну из сложнейших операций в брюшной полости, открыв новую страницу безопасных, легких и эффективных операций.

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Впервые в США робот успешно провел операцию по пересадке печени. 60-летний пациент, нуждавшийся в срочной пересадке из-за рака печени и цирроза, вызванного гепатитом С, вошел в историю медицины как первый, кому была проведена подобная операция, New Atlas.

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Эта операция стала важной вехой на пути к более широкому внедрению подобных хирургических вмешательств. Пациент, к всеобщему удовольствию, хорошо восстановился, послеоперационные осложнения отсутствуют, что свидетельствует об успешности операции.

Ведущий хирург из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, доктор Адиль Хан, решил не оперировать больного традиционным методом. Вместо этого он сидел за пультом и управлял роботом, выполнявшим операцию на пациенте. Операция потребовала лишь нескольких небольших разрезов и одного более крупного разреза между брюшными мышцами, таким образом являясь значительно менее инвазивной, чем традиционная трансплантация печени.

Менее инвазивная процедура означала меньшую боль и более быстрое восстановление пациента. Вместо обычных шести недель пациент встал на ноги, в буквальном смысле слова, и был готов к жизни уже через месяц.

Хотя идея робото-ассистированных операций не нова, ведь уже проводились операции по пересадке почек — пересадка печени, это новый уровень мастерства. Эта операция считается одной из самых сложных операций на брюшной полости, и до сих пор считалось, что риск ее проведения слишком велик.

Однако успешная трансплантация показала, что роботы под контролем опытных хирургов могут выполнять даже такие сложные операции. 3D-изображения высокого разрешения, полученные с помощью робота, помогли хирургам выполнить операцию более точно, чем они могли бы сделать, ориентируясь на глаз.

Операция заняла некоторое время — точнее, более восьми часов. Но хирурги считают, что это время будет сокращаться по мере того, как процедура станет более рутинной, а методы выполнения более отточенными.

Более того, больница уже обучает других хирургов этой технологии. Они даже проводят обучение в трансплантационных центрах по всей стране, делясь своими знаниями и опытом.

Эта разработка открывает заманчивую перспективу — интеграцию искусственного интеллекта с роботизированной хирургией. Возможно, это звучит немного фантастически, но реальность ближе, чем мы думаем.

Способность роботов выполнять сложные и деликатные операции может означать более быстрое восстановление, уменьшение боли и потенциально меньшее количество осложнений для пациентов. Однако пока необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью изучить потенциальные преимущества и риски такого подхода.

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