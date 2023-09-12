Жесть в украинском здоровом питании и спорте

Интервью с Катей Жесть — спорт-инфлюенсером, фитнес-тренером, экспертом по сбалансированному питанию и автором собственной методики тренировок "Жесть" и образовательной платформы "Минус", благодаря которой более 30 000 человек обрели свое здоровое тело.

Мы живем в 21 веке, где кумиры уже не люди из кинолент или книг. Пример для подражания подростки, молодежь и не только берут с инфлюенсеров, блогеров, выдающихся тиктокеров и ютуберов.

Как инфлюенсеры могут положительно повлиять на украинскую нацию? Как создать здоровое, физически подготовленное, крепкое и счастливое украинское общество?

У нас в гостях выдающийся украинский инфлюенсер, спорт-эксперт и мотивационный спикер — Катя Жесть. Человек, который всю свою сознательную жизнь популяризирует физическую культуру. Она известна постоянной работой в сфере похудения, среди людей, для которых эта тема стала идеей-фикс.

— Катя, спасибо, что согласилась дать интервью. Тема спорта и здоровья сейчас как никогда актуальна! Расскажи, пожалуйста "Жесть" — это твоя фамилия?

— Спасибо за приглашение! "Жесть" — это мой псевдоним. Еще в 2012 году ко мне в гости приехала моя тетя — творческий человек и предпринимательница со стажем. Именно она повлияла на меня: дала полезные рекомендации по изменению названия моего спортивного клуба, а также предложила сделать ребрендинг.

Одним из ее вопросов был: "Что чаще всего клиенты говорят во время или после тренировки"?

Догадайтесь сами, каким был мой ответ:)

Так слово "жесть" само меня нашло.

— Очень меткий псевдоним! Ты интересно и регулярно ведешь свой инстаграм, видим, что у тебя большая семья, правда?

— Спасибо. Да, я — многодетная мама, и это меня еще больше вдохновляет быть примером для моей семьи. Моя семья — это мой муж и трое наших детей. Дочь Даша, ей 7 лет, дочь Маша, ей 4 года и сын Иван, 1 год и 10 месяцев.

— Какая твоя основная миссия или мечта? Что ты уже сделала для реализации своей миссии?

— Миссия — популяризировать свою экспертность внутри страны, а также за ее пределами; учить людей менять отношение к своему образу жизни, фокусируясь на осознании, а не на эстетике и волевых усилиях. Моя мечта — прожить свою счастливую личную жизнь, не чужую, не похожую на другие, а именно СВОЮ!

Я уже изменила жизнь многих людей, достаточно популяризировала свою деятельность в нашей стране!

Сейчас я активно изучаю английский язык, чтобы выйти со своим брендом на иностранный рынок. Смотрю на другие бренды, которые прошли этот долгий путь и продолжаю ежедневно работать, не изменяя себе. Я очень хорошо делаю свою работу каждый день, без выходных! И это приносит мне удовольствие!

— Спасибо за развернутый ответ. Скажи, пожалуйста, с чего началось твоя профессиональная деятельность и почему именно спорт?

— Моя профессиональная деятельность началась с работы в университете физической культуры. Я работала в кабинете ЛФК с одним из педагогов, который и передал мне свой опыт работы с клиентами. Чаще всего, это были клиенты, которые обращаются со стандартным запросом: "Хочу заниматься, потому что уже не могу жить нормальной жизнью: болит спина". Я начинала с 12-ти тренировок ежедневно.

Спорт — это своеобразная медитация, определенный ритм. Тело любит ритм и успокаивается в нем. В спорте все просто: если ты знаешь правила и все выполняешь технически правильно, то количество всегда перейдет в качество. Одним словом, все как и в жизни.

Я поняла, что тренировки — это дело моей жизни. Есть то, что двигало мной — это мое желание. Такие вещи или есть или нет. У меня было миллион разных жизненных обстоятельств, чтобы сказать себе "нет". Но я — генератор: никакого функционирования, только развитие. Я люблю создавать!

— Спасибо! Так приятно видеть и слышать человека, который горит своим делом и еще меняет жизнь других к лучшему! Кто твой личный пример подражания и расскажи о своих курсах и марафонах, пожалуйста. Каких результатов люди могут достичь, приобретя твой марафон?

— Спасибо:) У меня никогда не было примеров. Мне не нужна внешняя мотивация! Я знаю и вижу, как я хочу! Начинаю делать, а уже в процессе создания находятся люди и обстоятельства, которые создают возможности, а я их подхватываю и усиливаю свою силу.

Я не провожу фитнес-марафонов. Когда мы перешли в онлайн, все проводили марафоны, ведь на рынке не было альтернативных инструментов, как упаковать тот или иной инфопродукт. Мы также пошли этим недейственным, но простым путем. В течение двух лет, благодаря ежемесячным стартам, мы собрали много клиентов, которые оставили для нас самое ценное — честные отзывы. Мы подробно читали и анализировали отзывы, особенно критику и поняли, что нужны изменения. Именно тогда мы разработали образовательный продукт — курс "Минус". Это курс, который ориентирует людей на мягкий вектор, а не на радикальные изменения. Это научная основа, личный опыт, сопровождение врачей и диагностика общего здоровья участников.

Я корректирую еду, баланс тарелки, в зависимости от запросов и состояния здоровья участницы или участника. Чаще всего — пропорции тела в зависимости от типа телосложения, иногда — здоровая пища, как элемент обучения для женщины и ее семьи.

"Минус" — это сверхинтересная база фактов, личный пример и ненавязчивое направление. Мы взрослые и делаем выбор, ведь мы заботимся о себе.

— Очень интересно! Тогда скажи, почему люди так часто срываются и не достигают желанной фигуры и крепкого здоровья? Как ты лично помогаешь людям не срываться и мотивируешь их?

— Это проблема каждого из нас. Хотя мы и взрослые, но хотим верить в чудо и быстрый безболезненный путь. Вера в различные препараты и чудо-таблетки, которые обещают "быстрое похудение на 10-15 кг за несколько дней", что отеки, чувство голода исчезнут мгновенно и у нас будет идеальная фигура. Короче говоря, розовые очки снова в тренде.

Для того, чтобы люди не срывались, я конструирую для них реальный, сбалансированный рацион из простой, а самое главное — здоровой пищи.

Строю простую систему через постоянство пищи, а не ограничения и табуирование.

— Продолжи, пожалуйста, фразу: "Сильные украинские женщины — это…"

— Сильные украинские женщины — это те, которые поют, танцуют, красятся, плачут и одновременно улыбаются своим детям, рожают даже тогда, когда страшно, идут на работу, когда выключают свет, готовят еду, зажигают свечи и продолжают жить.

Это все мы с вами: сильные, но хрупкие, а еще очень верные! В этом и есть наша сила!

— 100% Подтверждаю! Что делает тебя счастливой?

— Меня делает счастливой "сегодня", простая обычная жизнь. Просыпаться, видеть, дышать и быть.

А все остальное — это форма и обстоятельства, которые меняются и их я точно переживу.

— Какие три качества больше всего ценишь в людях? Какие три качества презираешь?

— Искренность, авантюризм, сила действия.

Никакие качества не презираю, все действуют в свои интересах. Научилась быть нейтральной.

— Считаешь ли ты себя стальной леди?

— Нет, я не считаю себя такой. Я та леди, которая живет своей жизнью. И благодарю высшие силы, что они выбрали именно меня пройти этот путь. Путь, на котором много камней, но он мой!

— Что заставляет тебя плакать?

— Дети, муж, люди и их настоящие истории.

— У тебя очень развитый блог и много последователей. Как ты успеваешь быть прекрасной женой и мамой, профессиональным тренером и еще инфлюенсером-блогером?

— Я не успеваю. Я неидеальный, а просто дисциплинированный человек, который просыпается рано, ложится спать рано. И просто хорошо выполняет свою работу.

— Что или кто больше всего тебя мотивирует?

— Меня мотивирует мое внутреннее желание, которое порой умирает, а потом снова рождается. Это бесконечный процесс внутри меня. Я наблюдаю и восхищаюсь одновременно.

— Какие черты характера очень важны в спорте и где брать мотивацию питаться правильно, если вокруг столько вкусных "неправильных" продуктов?

— В спорте важно не идеализировать себя: всегда найдутся лучшие и сильнее. Фокусироваться на своих положительных и отрицательных качествах и отшлифовывать их своим ежедневным трудом.

Мотивация для правильного питания — развивать удивленность. Фотографировать красивые блюда в кафе и ресторанах, пробовать разнообразные новые и вкусные продукты. Много слушать хороших ученых, которые говорят о здоровье, чтобы понять для чего тебе это питание. Если не будет осознания, то вы не продержитесь долго!

— Спасибо за ценные советы! Как на практике "выжить" без сладкого?

— На самом деле его не нужно исключать. Лучше готовить самостоятельно, а не употреблять переработанные или изготовленные в больших промышленных размерах полуфабрикаты. Баланс в питании нейтрализует тягу к сахару.

— Какие основные продукты Кати Жесть и от каких "неправильных" продуктов тебе труднее всего отказаться?

— Я ем все. Но стандартно: яйца, ВСЕ овощи, птица, мясо, рыба, орехи, фрукты, ягоды.

Редко, но это могут быть каши, бездрожжевой хлеб.

Обязательно БАДы.

У меня уже очень давно сформирован уровень любви и уважения к своему телу. Оно — мой храм и моя опора. Люблю, уважаю и не делаю генеральной уборки. Поэтому "мусор" — не мой круг интересов.

— Были ли у тебя периоды выгорания? Если да, когда и как справилась?

— У меня были периоды "а куда дальше"? Никогда не хотела сменить профессию. А период поиска других возможностей со мной постоянно. Я обожаю держать темп!

— Продолжи фразу: "Я мечтаю, чтобы мои дети…"

— Я мечтаю, чтобы мои дети жили свою жизнь, нашли дело своей мечты и никогда не теряли себя.

— За что ты больше всего гордишься собой?

— За то, что я человек. Человек, который умеет умирать и снова рождаться, прощать, забывать и идти дальше.

— Изменилось ли твое мировоззрение после полномасштабной войны России против Украины? Какая переоценка ценностей произошла?

— Конечно. Я не знала, как это быть украинкой. Что такое настоящая любовь к своему дому и как важно начинать со своей персональной политической позиции. Она не может быть нейтральной. Есть вещи, за которые каждый из нас несет ответственность.

— Назови 3 причины, почему люди должны подписаться на тебя в Инстаграме?

— 1. Полезный информационный контент.

2. Мотивация и энергия, которая подпитывает меня саму.

3. Это затягивает и ты рано или поздно начинаешь добавлять полезные вещи в свою персональную жизнь.

— Что бы ты хотела пожелать нашим читателям?

— Не идеализировать людей, прислушиваться к внутреннему голосу, и он вас не подведет!

— Большое спасибо тебе за интересное, полезное и искреннее интервью! Верим, что твоя история, мотивация и любовь к спорту и здоровому образу жизни зажжет еще больше украинцев!

— Спасибо за вопросы и приглашение! Приятно было пообщаться!