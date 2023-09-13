Крепкий алкоголь и валюта: правительство утвердило список вещей, которые запрещено отправлять по почте

В случае обнаружения запрещенных предметов, большинство из них будут изымать, говорится в постановлении правительства.

Вступило в силу Постановление Кабмина, в котором утвердили официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. Решение касается всех почтовых операторов.

Перечень товаров, которые запрещено отправлять по почте, утвержден постановлением Кабинета министров № 958 "Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими" от 8 сентября.

Поэтому, по Украине запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и тому подобное.

Для международных отправлений действуют несколько иные правила. В частности, в них также нельзя класть ряд документов: разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие личность. Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.

Товары, вещества и другие предметы, запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях, имеют право изымать таможенные органы.

Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты с малым сроком годности и опасные предметы будут утилизировать.

В то же время в некоторых случаях сотрудники почты даже могут и обязаны обращаться в полицию. Такое может произойти в случае обнаружения таких запрещенных предметов, которые должны изымать правоохранители:

оружие;

наркотические средства и психотропные вещества;

токсичные и радиоактивные вещества;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т.д.).

Обнаруженная в отправлениях Украины гривна возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описью вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).

Напомним, что "Укрпочта" объявила о пересмотре тарифов на доставку с 1 июля 2023 года.