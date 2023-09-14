На Львовщине родители школьников избили директора школы-сторонника УПЦ, — соцсети (видео)

Родители обвиняют руководителя учебного заведения в селе Верхняя Яблонька в пропаганде идей "русского мира" и буллинге учеников.

На Львовщине в образовательном учреждении произошел конфликт между родителями школьников и директором учебного учреждения. Последнего родители вместе избили. Причиной стало недопустимое поведение педагога с детьми и его приверженность к УПЦ МП. Об этом в сети сообщил автор Владимир Петрович, но впоследствии удалил свой пост.

"Львовская область, село Верхняя Яблонька. Родители детей против директора школы, который является сторонником московской церкви УПЦ-МП-ФСБ. Таким учителям не место в школе, кто за?", — подписал он.

Инцидент произошел во время родительского собрания. На опубликованных кадрах видно, что толпа родителей кричит на директора и загоняет его буквально на парту, тот пытается убежать и отбиться.

В основном директора школы атаковали женщины.

В комментариях под публикацией местные пишут, что директор учреждения плохо обращается с детьми, чувствует себя неким "местным царьком" и якобы поддерживает российскую церковь.

Родители пишут, что педагог мог поднять руку на детей, а когда взрослые подавали в суд, каждый раз выигрывал дела.

Видео инцидента доступно на фейсбук-странице "Правдивые новости".

На сайте учебного заведения указано, что директором является Сичак Иван Николаевич.

Местные СМИ пишут, что директор школы систематически оскорблял и бил учеников. Когда родители пожаловались в полицию, то на директора Ивана Сичака составили протокол за буллинг. Впоследствии его уволили из школы, однако он вернулся на должность.

Как указано в материалах дела, директор и учитель математики Верхнеяблунского заведения общего среднего образования I-III ступеней Иван Сичак физически и психологически издевался над учениками. В протоколе об административном нарушении, который на него составили полицейские 29 августа 2022 года, упоминаются как минимум три случая травли детей.

Из открытых источников известно, что Иван Сичак является одним из основателей организации "Религиозная община УПЦ КП с. Верхняя Яблонька Турковского района". В мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить Ивана Сичака, потому что он якобы пропагандировал идеи "русского мира" и умышленно сжег церковь.

22 июня 2023 года Турковский районный суд Львовской области восстановил в должности директора школы Ивана Сичака и обязал отдел образования Боринского поселкового совета выплатить ему почти 400 тыс. грн компенсации.

Напомним, что учитель избил ученика из-за того, что пил воду из резервуара для педагогов, а родители избили его.

Ранее сообщалось, что в Польше взрослые избили двух украинских подростков. В результате нападения 16-летней девушке сломали кость возле глаза. Также пострадал несовершеннолетний подросток, который пытался защитить подругу.