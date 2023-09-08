"Уе**йте к себе в Украину": в Польше взрослые избили двоих украинских подростков (видео)

В результате нападения 16-летней девушке сломали кость возле глаза. Также пострадал несовершеннолетний подросток, который пытался защитить подругу.

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В Польше взрослые серьезно избили двух подростков из Украины. Об этом сообщают на Facebook-страницу Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, на берегу озера несколько подростков из Украины отдыхали

Инцидент произошел в Гданьске. Подростки пели и веселились на берегу местного водоема, некоторым взрослым это не понравилось и они с кулаками набросились на украинцев.

"Wypierdalać do siebie na Ukrainę!" ("Уе*уйте к себе в Украину!"), — кричали они.

На обнародованном видео видно, как несколько взрослых женщин агрессивно кричат и бьют детей из Украины ногами и руками.

В результате 16-летней девушке сломали кость возле глаза. Также пострадал подросток, который пытался защитить девушку. Ему разбили очки и выбросили его телефон в воду.

Правоохранители, прибывшие на вызов, забрали избитую девушку, а парню сказали самостоятельно добираться в участок.

Задержаны все участники избиения

26-летнюю женщину, которая била подростков, задержали. У нее в крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Ей предъявили обвинение по ст. 157 УК Польши. За избиение девушки она может получить 5 лет тюремного заключения. Впоследствии задержали и других 2-х нападавших — 28- и 43-летнего жителей Гданьска. Им грозит до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше, спасая подругу-полячку, погиб 13-летний подросток из Украины. Он пытался забрать ее с железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина набросился на женщину с детьми из Украины. Мужчина использовал нецензурную лексику, называл украинку и ее детей "мусором" и говорил, чтобы убирались из Польши.