"Вйо**йте до себе в Україну": у Польщі дорослі побили двох українських підлітків (відео)

Внаслідок нападу 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. Також постраждав неповнолітній підліток, який намагався захистити подругу.

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У Польщі дорослі серйозно побили двох підлітків з України. Про це повідомляють на Facebook-сторінку Центру моніторингу проявів расизму та ксенофобії, на березі озера декілька підлітків з України відпочивали

Інцидент стався у Гданську. Підлітки співали й веселилися на березі місцевої водойми, декотрим дорослим це не сподобалося і вони з кулаками накинулися на українців.

"Wypierdalać do siebie na Ukrainę!" ("Вйо*уйте до себе на Україну!"), — кричали вони.

На оприлюдненому відео видно, як кілька дорослих жінок агресивно кричать та б’ють дітей з України ногами та руками.

В результаті 16-річній дівчині зламали кістку біля ока. Також постраждав підліток, який намагався захистити дівчину. Йому розбили окуляри та викинули його телефон у воду.

Правоохоронці, які прибули на виклик, забрали побиту дівчину, а хлопцеві сказали самостійно добиратися до відділку.

Затримано усіх учасників побиття

26-річну жінку, яка била підлітків, затримали. У неї в крові виявили 0,5 проміле алкоголю. Їй висунули звинувачення за ст. 157 КК Польщі. За побиття дівчини вона може отримати 5 років тюремного ув'язнення. Згодом затримали й інших 2-х нападників — 28- та 43-річного мешканців Гданська. Їм загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Польщі, рятуючи подругу-полячку, загинув 13-річний підліток з України. Він намагався забрати її з залізничної колії.

Раніше повідомлялося, що в Польщі чоловік накинувся на жінку з дітьми з України. Чоловік використовував нецензурну лексику, називав українку та її дітей "сміттям" і говорив, щоб забиралися з Польщі.