В Польше из-за украинки эвакуировали терминал аэропорта и задержали 3 рейса: что произошло

Из-за поступка украинки задержались авиарейсы в Анталию, Пафос и Дублин и вывели в безопасное место 250 пассажиров.

В Польше из-за забывчивой украинки эвакуировали терминал аэропорта. Женщина оставила вещи, а сама надолго исчезла. Чемодан и сумка переполошили пол аэропорта. Об этом сообщается на сайте пограничной службы.

Инцидент произошел на выходных в аэропорту "Варшава-Модлин". 25-летняя гражданка Украины оставила там без присмотра на длительное время свой багаж.

Работники аэропорта заметили бесхозный черный чемодан и розовую сумку. Попытки сотрудников аэропорта установить, кому принадлежат вещи, не дали результата, поэтому на место вызвали взрывотехников.

Из-за этого пришлось эвакуировать из терминала около 250 пассажиров и отложить рейсы в Анталию, Пафос и Дублин.

Специалисты проверили вещи на взрывчатые вещества и выяснили, что чемоданы были "безопасными". Когда переполох подходил к концу, появилась гражданка Украины, которая заявила, что является владелицей чемодана и сумки.

Женщину за оставленные без присмотра вещи оштрафовали на 500 злотых.

Напомним, что в Кракове местный житель набросился с бранью на украинку с детьми и начал их оскорблять, используя брань. Он использовал нецензурную лексику, называл украинку и ее детей "мусором" и говорил, чтобы убирались из Польши.

Ранее сообщалось, что украинец в Польше смутил пограничников своим паспортом. Он состоял только из обложки и первой страницы с фото.