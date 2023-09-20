Пришлось реанимировать: в Днепре женщина едва не умерла во время бьюти-процедуры

Во время кератинового выпрямления волос 32-летняя женщина начала хрипеть и потеряла сознание.

В Днепре женщина потеряла сознание и перестала дышать после процедуры кератинового выпрямления волос. Ее пришлось реанимировать. Об этом в Фейсбук сообщил медик Днепропетровской областной станции экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Влад Боднюк.

По его словам, в скорую поступило сообщение, что 32-летняя женщина потеряла сознание во время проведения дома процедуры кератинирования.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили у женщины бледные кожные покровы, поверхностное дыхание и сухие свистящие грудные хрипы. Пульс практически отсутствовал, а давление критически низкое.

"После оказания экстренной медицинской помощи (введение адреналина, инфузионной и кислородной поддержки) с диагнозом "анафилактический шок" пациентку доставили в профильное медицинское учреждение Днепра в стабильно-тяжелом состоянии", — проинформировал Влад Бронюк.

Медик рассказал, что во время процедуры кератинирования выделяется формальдегид — газ, который имеет неприятный, резкий запах и может вызвать аллергию.

Напомним, что в Кривом Роге девушка умерла после пластической операции по увеличению груди.

Ранее сообщалось, что в Турции толпа мужчин едва не убила знахаря из-за "голых" сеансов с их женами.