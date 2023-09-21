В Киеве из окна больницы выпал 4-летний мальчик: подробности

Маленький пациент находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на 4 этаже больницы. В какой-то момент он остался в палате без присмотра.

В Киеве в одной из городских больниц произошло трагическое событие. Из окна медучреждения выпал 4-летний пациент. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 19 сентября около 18:30. Правоохранители получили сообщение, что ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с высоты.

Следствие установило, что 4-летний мальчик находился на лечении в инфекционно-диагностическом отделении на 4 этаже больницы. На некоторое время он остался без присмотра отца, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Ребенка нашли на парапете второго этажа. В результате падения мальчик получил многочисленные травмы.

По факту травмирования ребенка начато расследование.

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", — отметили в прокуратуре.

Сейчас в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Италии 37-летний мужчина чудом спас ребенка, который выпал с балкона 5 этажа дома, где жил с семьей. Он ее поймал налета.

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