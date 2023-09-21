Все о войне с Россией: Минобразования выпустит новые учебники по истории Украины

В следующем учебном году старшеклассники будут изучать историю Украины по новым учебникам, который специально дополнят разделом о войне с РФ.

В сентябре 2024 года 11-классники получат учебники по истории, в которых будут изложены события в Украине после 24 февраля 2022 года. Учебные материалы о полномасштабном российском вторжении на территорию Украины для преподавателей будут доступны уже в октябре этого года. Учителя также получат печатные методички "Как говорить о войне с учениками", в которых содержатся рекомендации по общению со школьниками всех возрастов. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил об этом в эфире телемарафона "Єдині новини".

Министр образования также рассказал, что вопрос осведомленности о войне учеников и учителей включает в себя три последовательных шага:

Определение исторических событий, которые нужно освещать, и предоставление учителям методических материалов о том, как это делать. Издание новых учебников, в которые будет добавлен раздел о войне России против Украины. Новый подход к преподаванию истории в школах, что предусматривает изменение принципов проведения уроков.

Новый подход к изучению истории

По словам министра образования, на уроках истории недостаточно просто перечислять даты и события. Учителя должны стремиться донести подрастающему поколению сложность принимаемых исторических решений и важность осмысления прошлого через понимание причин происходивших событий.

"Это должно быть нарративное преподавание, осмысленное восприятие истории учениками, оно должно побуждать к осмыслению исторических событий и поступков исторических личностей", – подчеркнул Оксен Лисовой.

Глава Минобразования сказал, что хотел бы полностью переписать учебники по истории Украины и пересмотреть подход в преподавании. Для осуществления этого амбициозного плана будет нужна тщательная экспертиза и переподготовка педагогического состава. В условиях продолжающейся войны на это нет времени и ресурсов. Поэтому пока готовится только издание методических пособий для учителей и учебников с дополнениями о войне.

Напомним, в текущем учебном году, который продлится до 28 июня 2024 года, в школьной программе появился новый предмет "Защита Украины".

Также Фокус писал о том, что украинские чиновники попытались адаптировать школьное образование к условиям военного времени.