Уникальный медицинский вездеход для фронта: ВСУ получили технику от Сергея Коровченко и Фонда Владиславы Молчановой

В Киеве на паркинге пострадавшего от ракетного удара россиян ТРЦ Ретровиль представители фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко передали военнослужащим Вооруженных сил внедорожники и британский медицинский вездеход. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Перед передачей автомобили освятили, и отныне они будут служить военнослужащим сформированной на основе ДУК "Правый сектор" 67-й отдельной механизированной бригады, и 79-го пограничного отряда ГПСУ.

Военнослужащие, благотворители и волонтеры: представители 67 ОМБР ДУК ПС, 79 пограничного отряда ГПСУ, Фонда Владиславы Молчановой и предприниматель Сергей Коровченко

Представитель Фонда Владиславы Молчановой Иван Молчанов, занимавшийся транспортировкой техники, рассказал о пути благотворителей: "Скорую мы везли из Британии, с военной базы. Вчера еще она находилась на границе Львовской области... Ехали всю ночь, утром доехали до Киева, поменяли несколько деталей и ТО провели... Без сна добрались сюда".

Представитель фонда Владиславы Молчановой Иван Молчанов

Британский медицинский транспорт оборудован кислородным генератором, поэтому осуществлять реанимацию можно непосредственно во время движения.

"Это Pinzgauer 6х6, полный привод на все 6 колес... Замечательные качества как по проходимости, так и по транспортировке военнослужащих, находящихся в тяжелом состоянии", — рассказал волонтер Никита.

В Pinzgauer установлено оборудование для генерации кислорода и другое для реанимации раненых

Скорая на базе Pinzgauer – уникальная вещь для фронта

Скорая для 67 ОМБР ДУК на базе Pinzgauer 6x6

Предприниматель Сергей Коровченко напомнил, что россияне нанесли удар по торгово-развлекательному центру Ретровиль в марте 2022, "был нанесен ущерб более чем на 20 млн евро". Сейчас он со своей командой юристов сопровождает это дело.

"Мы выиграли судебный процесс против российской федерации... Планируем делать конфискацию и реализацию активов РФ, в том числе через международные инстанции", — рассказал он и поделился планами в дальнейшем требовать компенсаций от РФ для украинских предприятий.

Предприниматель Сергей Коровченко

По словам младшего лейтенанта батальона обеспечения 67 ОМБр ДУК "Правый сектор" Юрия, авто будут использовать для эвакуации из зоны поражения бойцов и пострадавших.

Представитель 79-го пограничного отряда ГПСУ "Композитор" добавил: "Автомобили очень помогут, упростят перед подразделениями ГПСУ по обороне рубежей, и отражения вооруженной агрессии врага".

Техника для 67 ОМБР ДУК ПС и 79 пограничного отряда ГПСУ

Ранее на средства основательницы "Stolitsa Group" Владиславы Молчановой было приобретено для нужд 3-й отдельной штурмовой бригады 100 приборов ночного видения AGM PVS-14 3AL1. Также она передала в ВСУ 53 единицы техники — бронированные авто и БТРы, которые тоже были закуплены на ее средства.

С начала полномасштабного вторжения РФ Фонд Владиславы Молчановой передал на нужды сил безопасности и обороны около 100 специализированных авто.