Спустя 2 года после ремонта: во Львове провели тендер на реконструкцию улицы Бандеры за 93 млн

Во Львовском горсовете уже после определения победителя заявили, что не будут заключать договор по результатам тендера, поскольку "эти средства больше нужны на фронте".

Львовское коммунальное предприятие "Львовавтодор" провело тендер на выполнение дополнительных работ по реконструкции улицы Степана Бандеры. Информация об этом появилась в системе Prozorro.

Тендер на ремонт улицы стартовал 15 сентября. В нем приняла участие только одна фирма — "Онур Конструкцион Интернешнл", которая согласилась выполнить работы за 92 715 401,98 гривен.

"Львовавтодор" провел тендер на ремонт улицы Бандеры Фото: Скриншот

Тендер выиграла компания "Онур Конструкцион Интернешнл" Фото: Скриншот

При этом во Львовском городском совете 19 сентября сообщили, что не станут заключать договор по результатам тендера. По словам заместителя городского главы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, улица Бандеры уже два года как отремонтирована.

Ирина Маруняк заявила, что городу еще предстоит рассчитаться с подрядчиком за некоторые роботы, доделанные в прошлом году.

Чиновница утверждает, что на протяжении действия военного положения подрядчик за собственные средства и собственными силами продолжал ремонтировать улицу.

"Во время войны мы не можем тратить почти 100 миллионов гривен на погашение долгов по этому объекту. Подрядчик получил гарантии, что город рассчитается за все проделанные работы после нашей победы. Сейчас эти средства больше нужны на фронте", – отметила Маруняк.

В заявлении также упоминается о том, что реконструкция улицы Степана Бандеры во Львове стартовала в сентябре 2020 года. Общая стоимость реконструкции, согласно договору подряда, заключенному между ЛКП "Львовавтодор" и "Онур Конструкцион Интернешнл", составила 209 миллионов гривен.

Напомним, 14 августа предприниматель Александр Соколовский заявил, что в Закарпатской области собираются провести капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения стоимость практически в 600 миллионов гривен.

Ранее, 18 июля, мы также сообщали, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил тендер на замену канализационных люков по Центральному проспекту за более чем 5 миллионов гривен.