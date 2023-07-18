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Украина

"Получили много вопросов": в Николаеве хотят потратить более 5 млн гривен на люки (фото)

Центральный проспект, Николаев, закупки, люки
Фото: Википедия | Центральный проспект в Николаеве

В местном ДЖКХ заявили, что главной целью запланированных работ является установка люков вровень с асфальтным покрытием, что сделает передвижение по городу более безопасным и комфортным.

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Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) Николаевского городского совета объявил тендер на замену канализационных люков по Центральному проспекту за более чем 5 миллионов гривен. Об этом стало известно благодаря порталу ProZorro.

Судя по обнародованным данным, на замену и установку 196 люков в Николаеве готовы потратить 5 миллионов 550 тысяч 426 гривен. Таким образом, стоимость одного люка буде превышать 28 тысяч гривен.

В ДЖКХ отметили, что "получили много вопросов" касательно упомянутого тендера. Как отмечают в ведомстве, замена 40 тонных люков с бетонной вставкой будет включать демонтаж старых люков, укладку монтажной смеси и установку новых люков.

Кроме того, план предусматривает нанесение покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 сантиметра, погрузку и вывоз мусора, а также согласование подрядчиком схемы организации дорожного движения с полицией.

"Главной целью этих работ является то, что новые канализационные люки будут установлены вровень с асфальтным покрытием, что окажет положительное влияние на безопасность и комфорт движения по городу", — заявили в ДЖКХ.

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В Николаеве хотят установить новые люки

На инициативу отреагировал блогер Андрей Луганский. Он озадачился ценой одного люка, спросив, почему нельзя выбрать более дешевые варианты.

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Андрей Луганский высказался о закупках люков

Напомним, что 4 июля стало известно о том, что Управление образования Днепровской районной государственной администрации закупило для укрытий портативные радиостанции Kenwood на сумму, превышающую один миллион гривен.

Ранее, 20 июня, появилась информация о тендере на проведение капитального ремонта футбольного поля и беговых дорожек почти за 73 миллиона гривен, который объявил гуманитарный отдел горсовета города Киверцы Волынской области.

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия 17 июля заявил, что в украинском обществе "назревает очень серьезное недовольство" действиями чиновников. Речь идет о приоритетах чиновников в вопросе государственных закупок.