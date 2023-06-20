В Киверцах на Волыни потратят 73 млн на ремонт стадиона: в городе живет 14 тысяч человек

Горсовет хочет провести капремонт беговых дорожек и тренировочных площадок до конца декабря 2025 года. Мэр Александр Ковальчук говорит о воплощении в жизнь "очень масштабного проекта".

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Гуманитарный отдел горсовета города Киверцы Волынской области объявил тендер на проведение капитального ремонта футбольного поля и беговых дорожек почти за 73 миллиона гривен. Тендерное предложение доступно на площадке госзакупок Prozorro.

"Капитальный ремонт беговых дорожек и тренировочных спортивных площадок по ул. Шевченко, 17. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 31 декабря 2025 года", — говорится в описании условий торгов.

Победителя еще не объявили, торги продолжаются до 21 июня.

В комментарии местному изданию "Конкурент" глава города Александр Ковальчук сказал, что власти хотят воплотить в жизнь "очень масштабный проект".

Во время ремонта, по его словам, все будут сносить и строить новое футбольное поле. Кроме этого, на стадионе возведут укрытие, баскетбольную и волейбольную площадки общей площадью 955,8 квадратных метров.

Возле футбольного поля, как объяснил Ковальчук планируется сделать беговую дорожку и газонное покрытие, установить освещение, нанести новую разметку и поставить новое спортивное оборудование.

"Есть возможность сделать стадион хорошим. Средств пока нет, потому что срок выполнения до 2025 года. Я хочу, чтобы город стал спортивной столицей области. Там будет искусственное поле", – уточнил Ковальчук.

По данным журналистов, осенью этого года из бюджета города потратят от пяти до восьми миллионов гривен только на демонтаж стадиона.

Киверцы – это город в Луцком районе Волынской области, райцентр Киверцовского района. Издание "Волинські новини" 20 июня написало, что в городе проживает около 14 тысяч человек.

Напомним, что издание "Наші гроші" 19 июня выяснило подробности закупок шлемов чиновниками Минобороны. Сначала тратили на шлемы 132 доллара, а через несколько дней — уже 468 долларов, указали расследователи.

Фокус уже писал, что неработающий аэропорт "Борисполь" хочет заказать уборку помещений и объектов почти за 52 миллиона гривен.