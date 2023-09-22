Огонь охватил здание: в Киеве произошел масштабный пожар, – ГСЧС (фото)

По данным спасателей, для тушения пожара задействовали 25 спасателей и 6 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

В пятницу, 22 сентября, в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в помещении сервисного центра для бытовой техники. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причину пожара будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

"На улице Радужной, 25 произошло возгорание в одноэтажном помещении сервиса бытовой техники. Вызов о пожаре в Службу спасения поступил в 6:14, а в 7:42 пожар на площади 250 квадратных метров ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе подчеркнули, что для ликвидации пожара было задействовано 25 спасателей и 6 единиц специализированной техники, и, к счастью, не было жертв и пострадавших.

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Напомним, что 3 августа в Киеве произошел пожар. Загорелось здание по улице Волошская, 5.

9 июля сообщалось о пожаре на АЗС. Всего в тушении огня были задействованы 30 человек личного состава ГСЧС. Также на месте работали 5 единиц специальной техники.